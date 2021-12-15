公投前3天　高金素梅雲林掃街籲「一定要出來投票」

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員高金素梅今（15）日南下雲林，與雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵以及多位民意代表一同站上車隊掃街宣傳公投，呼籲民眾18日一定要出來投票。高金素梅表示，公投不是政黨對決，而是關係到每個人健康，下一代政策，請大家一定要出來投票，「4個同意，台灣未來會更美麗。」

▲立法委員高金素梅今日南下雲林，與雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵一同站上車隊掃街宣傳公投，呼籲民眾18日一定要出來投票。（圖／記者蔡佩旻攝）



立委高金素梅表示，今天很高興來到斗六與當地的民意代表一起宣講，今天這件事情很重要，剩下最後的三天了，這一次的公投請全民注意，「它不是政黨的對決」，它絕對是關係到每個人的健康，關係到下一代的政策，所以拜託大家為了自己與下一代，一定要出來投票，四個同意，台灣未來更美麗。

雲林縣長張麗善指出，這次公投非常重要，因為在立法院在野黨已經沒有辦法透過表決代表民意，所以需要訴諸公投讓全民來決定，給執政黨有更多方向與策略，透過民意的表達，讓大家能夠了解國家未來方向。

張麗善說，食安瘦肉精零檢出讓大家三餐免於憂患與恐懼，友善地球永續環境是所有公民的責任，而公投綁大選省工省錢，且能提高投票率，這些都曾經是民進黨的主張，現在卻都昨是今非；另外台灣需要穩定多元的能源政策，保障能源穩定與合理電價，讓家庭負擔減輕，企業有競爭力，透過公投可以讓執政的民進黨重新思維未來的能源方向，所以公投票一定要投4個同意，台灣未來更美麗。

▲立委高金素梅（中）表示，這一次的公投請全民注意，「它不是政黨的對決」，它絕對是關係到每個人的健康，關係到下一代的政策。（圖／記者蔡佩旻攝）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡 女駕駛先送小孩再報案

►雲林社區繪本2021新書發表 10歲廖亭畇繪出義消父「火戰士」

►雲林首棟社會住宅只租不售 105戶座落斗六社口里預計2025年完工

►「莿桐說的蒜」蒜料理廚藝賽 好食課「蒜砲壽司」奪金

►雲林永續農業無限減碳 簽署合作備忘錄宣誓推動環保