第2波農遊券現中獎率100%　一文曝光怎麼抽

▲第二波農遊券倒數開抽，目前中獎率百分百。（圖／水保局提供）

記者許敏溶／台北報導

農委會推出抽888元農遊券的加碼振興活動，第二波58萬份即起開放登記抽獎，早鳥農遊券22萬張於12月31日登記截止，明年（111年）一月抽獎，但是根據水保局到昨（15日）統計資料，僅有1.6萬人登記，名額還剩高達56多萬人，等於現在登入百分百會獲得價值888元農遊券，還有機會抽iPhone 13，民眾只要到指定農業場域合作業者單筆消費滿千元就可現場登記抽獎。

農委會配合行政院五倍券加碼推出888元農遊券抽獎，第一波88萬張已在11月初抽完，而第二波58萬份即起開放登記，民眾在指定農業場域合作業者單筆消費滿千元就可以參加抽獎，截至昨天僅1.6萬人登記，中獎名額還剩高達56萬多人，等於有登記就中獎，中籤率100%。

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▲第2波農遊券現中獎率100%。（圖／記者許敏溶翻攝）

水保局進一步說明，民眾在指定農業場域合作業者單筆消費滿千元，12月31日前至農遊券APP登錄發票或紙本五倍券，即享好康回饋三重抽，分別在明（111年）1月份先抽出22萬張早鳥農遊券888元、週週抽總價值1800萬，5000份獎項的農村好禮，加碼再抽iPhone 13，而且消費不需使用農遊券，全民皆可參加，而週週抽活動持續至明年4月10日。

《ETtoday新聞雲》也將抽農遊券登記方法與抽獎資格、抽獎時間等資訊整理如下：

‧「農遊券」抽獎登記資格：

民眾到指定農業場域合作業者，單筆消費滿千（不含農遊券面額），登錄發票就能得到1次登記抽獎機會，消費滿2千元就有2次機會，登記次數無上限。

‧「農遊券」登記與抽籤時間：

22萬張早鳥農遊券即起開放登記，12月31日登記結束，明年1月份抽出；36萬張預計在明年農曆年後、也就是2月9日抽出，登錄截止日為明年1月30日。已獲得早鳥農遊券民眾，若又在明年1月30日前消費滿千且完成登錄，則又有資格參加農曆年後2月的農遊券抽獎活動。

‧「農遊券」抽獎怎麼登記：

消費登記方式為「農遊券APP現場登錄發票或紙本五倍券」

第一步：要下載農遊券APP並註冊。

第二步：在合作店家結帳時，點擊APP中「滿千登錄」，掃描店家活動QRcode。

第三步：分為發票登錄與五倍券登錄，發票登錄為消費滿千後，選取憑證類型「發票」，輸入「發票號碼」、「發票金額」，上傳「發票照片」，完成發票登錄。

紙本五倍券登錄為消費滿千後，選取憑證類型「五倍券」，輸入「紙本五倍券編號」、「使用金額」，上傳「五倍券照片」，完成登錄。每張發票、五倍券限登錄一次。

‧如何查詢活動資訊：

活動資訊可到農遊券網址查詢，或洽業者客服專線07-9700275，以及消費者客服專線07-9752215。