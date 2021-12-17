想領意外險？他驚見前車後輪「炸出生命線」！網傻眼：騎往天堂

▲有網友發現前方機車後輪磨出生命線，發文酸「看來這很想領意外險」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台灣機車族眾多，大大小小的車禍也是天天上演，其中一部分原因，就是沒注意愛車的「輪胎」。一名網友日前驚見，前方一對男女騎乘的機車後輪胎紋幾乎被磨光，還出現俗稱「生命線的」編織狀線條，令他不禁看傻直呼，「看來這對男女很想領意外險…」引發熱議。

一名網友今（17日）下午在臉書社團「爆廢公社公開版」分享照片，只見一對男女正騎著機車等紅燈，看似沒什麼特別，但後輪的輪胎中間卻出現撕裂狀的條紋，輪胎紋全被磨平，讓「簾紗層」及「鋼絲層」直接露出，看似輪胎已使用一段時間，瀕臨爆胎邊緣。

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畫面一曝光，許多網友紛紛留言驚呼，「我看到他們的生命線了」、「自己生命不顧也要顧別人家女兒」、「這太誇張了，很恐怖」、「生命線跑出來了」、「通往天堂的輪胎」、「磨出黃泉線了」、「移動式神主牌之一種」、「這不換胎，晚點變投胎」、「人家比賽用的是光頭胎，這個都已經是凸頭了」、「用生命捍衛荷包」。

事實上，輪胎中間出現編織狀的條紋，代表著輪胎裡面的鋼絲都要跑出來了，而每個胎紋溝槽中間，都有小小突起的指示塊，稱為輪胎安全線，若指示塊跟兩邊一樣高，就表示輪胎已經磨到安全線、該換輪胎了，最好每個月觀察一下胎紋深度，不然很容易發生輪胎磨平見鋼絲的情況，導致爆胎意外。

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