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最狂雙11包裹！超商驚見「50個輪胎」疊成山　網全看傻：搬到天黑

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO直呼，「店到店真的沒極限！」（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

雙11購物節，大家趁著超殺優惠買了什麼呢？就有網友發文表示，他到超商時，發現台灣人「店到店真的沒極限」，居然有人買了「50個輪胎」。而驚人畫面曝光後，也引發熱烈討論，網友紛紛回應，「搬到天黑」、「第一次看到輪胎欸」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，提到他之前看超商內好像都沒什麼貨，心想這次買氣大減，怎料誤會大了，原來只是貨還沒送到而已。

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「台灣人真的很厲害，店到店真的沒極限！」原PO今天走進超商後大吃一驚，因為映入眼簾的竟是疊成小山的黑色包裹。從外型來看，原PO推測應該是有買家訂了輪胎，數量目測50個，「原來雙11的魔力還是在！」

貼文曝光後，底下網友也留言表示，「有比這還奇葩的網購嗎」、「好狂」、「輪胎我也有買過，確實這樣包」、「這個應該要叫貨運行送吧」、「歹勢啦！裡面有兩個可能是我的」、「我輪胎店到店買了好幾次，一次限定一個」、「輪胎是可超取的」、「我真的不懂，不就是免運」、「不奇怪啊，我也寄過」。

還有些網友瘋猜葫蘆裡賣什麼藥，「我還以為是紫菜」、「我以為是紫菜專賣店」、「說不定是掃地機器人啊」、「可能是痔瘡坐墊」。也有人開玩笑說，「裡面其實是皮卡丘！」照片意外掀起熱烈討論。

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