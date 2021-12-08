車遊墾丁東港爆胎　孤立無援暖警出手解圍　

▲東港警分局東港派出所巡佐蘇大智、警員呂清江協助翁男順利到恆春旅遊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



高雄市翁姓市民駕駛自小客車到墾丁旅遊，途經屏東縣東港鎮輪胎爆胎，孤立無援，求助東港警方，警方趕至，因逢下班時間往來車流大，先指揮交通並趕緊聯絡附近保養廠到場處理，讓他順利踏上旅途，一再向警方道謝。

東港警分局東港派出所巡佐蘇大智、警員呂清江等2員，於日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱其輪胎爆胎在東港鎮沿海路與船頭路口，需要警方協助。

兩人趕到，看到一輛黑色自小客車輪胎爆胎停放於車道上，立即上前了解；翁姓車主向警方表示，從高雄市欲前往恆春鎮旅遊，路途中駕車經過東港鎮，不料車輛突然爆胎卡在半途孤立無援，為安全起見，勉強將車子往路邊停車檢視，因人生地不熟且聯繫不上友人協助，只好向警方求助。

由於適逢下班時段，東港鎮上車流量較大，為避免衍生交通危害，員警先行將巡邏車停放於車輛後方，開啟警示燈及擺設交通警示器材，並手持指揮棒搭配口哨哨音提醒後方來車注意，迅速聯絡附近汽車保養廠前來救援，以最快的速度修復他的車輛，讓其可以順利踏上旅遊的路程，翁民離去前頻頻向員警鞠躬致謝。

東港警分局長林文煜提醒民眾外出旅遊時，應先檢查車輛之5油3水，注意輪胎胎壓與胎紋深度，才能快樂出門平安回家；如遇到車況不佳拋錨或交通意外事故應先開啟警示燈或擺放車輛故障警示標誌，以維護自身及其他用路人行的安全。