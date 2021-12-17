▲四大公投票送達北海岸萬金石，金山警全程押送24小時駐衛警戒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

四大公投案明（18日）投票，全國民意對決大車拚，各黨派人員均把握最後宣傳時刻宣導各自理念。新北市金山警分局16日晚間，全程戒護已將全數公投票護送到萬里、金山、石門區公所領取監管，並規畫公投票戒護安危勤務，派遣警力配合各區公所24小時駐衛警戒，執行公投票安全維護。

▲分局長林詮峰坐鎮，在公投前透過視訊模式，指揮員警投開票所四周執勤原則。

金山警分局指出，為確保安全維護任務，警方將採複式巡邏及定點守望路檢，以防有人汙損、竊取、強奪公投票等，確保於護送、分發、保管期間安全。除規畫縝密勤務外，分局長林詮峰坐鎮，在公投前透過視訊模式，指揮員警投開票所四周執勤原則，加強警務執勤要領。

金山警分局長林詮峰提醒民眾，前往投開票所，應避免穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或是在投開票所四周30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以避免可能觸法而須負起法律責任。

【更多新聞】

運冰塊貨車倒車撞漁船 左後輪胎卡船身懸空超驚險

基隆3878戶突停電！他鐮刀砍竹竟擊中高壓電桿 避雷器瞬間爆炸

警追出16年無名女屍檢體一比對就中 神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課



癡情女遭詐騙3萬買點數討不回 無恥渣男反譏「當做一個教訓」