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才剛下公車！學生妹慘遭後方2機車撞倒　網戰翻天：再鑽阿

記者林冠吟／綜合報導

新北市八里14日發生一起車禍事件，一名女學生才剛從公車下來，隨即遭後方機車騎士撞上，而跟在後方的另一名機車騎士也剎不住跟著撞上，不過所幸3人皆無大礙，詳細肇事原因與歸責，都仍待進一步調查釐清。

▲▼新北八里14日發生一起乘客剛下公車，就遭後方行駛而來的騎士追撞事件。（圖／翻攝自臉書八卦村─行車紀錄器影片上傳中心）

▲新北八里14日發生一起乘客剛下公車，就遭後方行駛而來的機車撞倒事件。（圖／翻攝自臉書八卦村─行車紀錄器影片上傳中心）

臉書粉專「八卦村─行車紀錄器影片上傳中心」日前上傳一段影片，新北市八里14日一名女學生到站，才剛從公車上下來，就隨即遭到後方行駛而來的機車撞上，跟在後方的另一名機車騎士也剎不住跟著撞上，3人全倒地，但所幸皆無大礙。

影片曝光後，網友也紛紛在下方討論肇事原因與肇責歸屬，認為機車騎士的責任較大，「再鑽阿，再快一點三個人要回子宮再鑽一次」、「再鑽嘛，水準低落的機車駕駛」，但也有網友提不同意見，認為「公車問題超大，完全沒靠邊也沒打方向燈，這種情況乘客下車也沒有幫忙看後視鏡，遭撞還直接開走，根本超重大缺失」、「公車要負全責，公車走了，就是肇逃！」、「公車沒有緊靠路邊停車，妹妹下車後又被二個普龍共的追撞。」

▲▼新北八里14日發生一起乘客剛下公車，就遭後方行駛而來的騎士追撞事件。（圖／翻攝自臉書八卦村─行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼新北八里14日發生一起乘客剛下公車，就遭後方行駛而來的騎士追撞事件。（圖／翻攝自臉書八卦村─行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼新北八里14日發生一起乘客剛下公車，就遭後方行駛而來的騎士追撞事件。（圖／翻攝自臉書八卦村─行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼新北八里14日發生一起乘客剛下公車，就遭後方行駛而來的騎士追撞事件。（圖／翻攝自臉書八卦村─行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼新北八里14日發生一起乘客剛下公車，就遭後方行駛而來的騎士追撞事件。（圖／翻攝自臉書八卦村─行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼新北八里14日發生一起乘客剛下公車，就遭後方行駛而來的騎士追撞事件。（圖／翻攝自臉書八卦村─行車紀錄器影片上傳中心）

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