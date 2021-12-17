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臉書催票！張惇涵稱反萊豬通過台灣恐倒退20年　蕭美琴半夜轉發

▲張惇涵訴求「反萊豬」投不同意。（圖／翻攝自Facebook／張惇涵 Chang Tun-Han）

▲張惇涵訴求「反萊豬」投不同意。（圖／翻攝自Facebook／張惇涵 Chang Tun-Han）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投18日登場！總統府發言人張惇涵17日首次透過個人臉書粉專針對第18案「反萊豬」訴求投下不同意票；他強調，美國肉品進口是橫跨3任總統的議題，大家的決定，會決定台灣要往前走，還是倒退20年。而駐美代表蕭美琴在臉書轉貼該文章。

「如果反萊豬公投案通過，國際媒體會如何報導台灣？國際社會又會如何解讀台灣傳遞的訊息？」張惇涵18日下午在個人臉書粉專上表示，公投案的法律效力，形同兩年的冰凍；從10月到現在有9個國際重要訪團訪台，台灣也參與了5項重要國際會議，然而，與此同時，共有419架次共機擾台、尼加拉瓜與我國斷交，當天迅速與中國復交。此外，韓國宣布將申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），且明確表達中國、台灣申請加入CPTPP，亞太地區經濟秩序正在劇烈變化。

張惇涵說，國際跟區域的局勢變化，不會因為台灣內部這兩個月來的罷免、公投等政治紛擾而放慢腳步。挑戰跟機會同時存在，這兩個月是如此，這兩年更是；COVID-19疫情改變了全球人們的生活方式，美中貿易衝突、中國威權主義的擴張，都在改變國際政經局勢佈局。世界民主國家無不警覺，也正著手重組安全、可靠的供應鏈，共同追求疫後的經濟復甦。連續兩年的APEC（亞太經濟合作會議）經濟領袖會議，都圍繞這個主題討論。

「此時此刻的台灣，就是全世界都張開雙臂，想要擁抱的那個好夥伴。這正是因為，這兩年來，台灣人民團結一致，化危機為轉機，從台灣幫助世界，到世界支持台灣。現在的台灣，正撐出千載難逢的歷史契機。」

張惇涵強調，一樣是兩年，公投案的法律效力也是兩年，但世界不會停下來等台灣兩年，如過反萊豬公投案通過，CPTPP的11個會員國不會等台灣兩年，也不會延後審查中國和韓國加入CPTPP的進程；如果中國比我們早一步加入CPTPP，那台灣將被排擠到世界高標準經貿體系的邊陲，被迫再次走回依賴中國單一市場的軌道。

「如果反萊豬公投案通過，美國倡議明年開始推動的『印太經濟架構』（IPEF），也不會等台灣兩年。到頭來，台灣想加入IPEF，還是得再一次面對開放萊豬的議題。」

張惇涵說，相信任何想贏得執政的政黨，都非常清楚這是無法迴避的議題，特別是台灣特殊的國際處境，終究是要解決這個貿易障礙；這是國際經貿議題，更是國家發展的議題，把國際市場關在一個門裡，這不是「鬥」，是「鬧」。

張惇涵表示，萊牛開放9年了並沒有食安問題，如果我們不希望符合國際標準的台灣農產品，被貼上「毒」的負面標籤，那我們也不應該將美國符合國際標準的食品，貼上「毒」的標籤。

張惇涵喊話，如果我們要向世界傳達，台灣要在世界徛起，和全世界做生意，搶進疫後國際供應鏈重組的關鍵戰略位置。那麼，反萊豬公投，請投不同意。如果我們要向世界傳達，台灣要和民主同行，和全世界交朋友，而不是走回依賴中國走向世界的舊路徑。那麼，反萊豬公投，請投不同意。

「美國肉品進口的議題，是橫跨陳水扁、馬英九、蔡英文三任總統的議題。」張惇涵表示，大家的決定，不只影響關鍵的未來兩年；大家的決定，會決定台灣要往前走，還是倒退20年，世界不會等台灣兩年，台灣也等不了兩年，更不能倒退20年。

值得一提的是，駐美代表蕭美琴稍早轉貼張惇涵文章，並表示，「在美國半夜睡不著的我，跟台灣的夥伴的心聲是一樣的： 台灣要和世界做生意，和世界交朋友，反萊豬公投，請投『不同意！』」

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