研究：Omicron對疫苗出現「顯著抗藥性」　打第3劑效果有限

▲多國出現Omicron病例，紛紛加強推廣施打疫苗以及第三劑。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

最新研究指出，Omicron對既有疫苗展現「顯著」抗藥性，加強針恐怕僅能微幅提高效力。科學家們對此表達擔憂，「認為新冠病毒只差1、2個突變，就對目前抗體出現廣泛抗藥性的想法，並不會太牽強」，他們呼籲學界盡速制訂策略，預測病毒的演化方向。

來自哥倫比亞大學、香港大學的20多名科學家表示，此研究結果「與最新臨床數據一致，也就是Omicron展現出更高機率的重複感染及突破性感染。」他們擔心，Omicron可能「極大程度」破壞疫苗效力，即使打完第三針仍有感染風險，但也強調，接種第3劑仍是明智之舉。

研究團隊坦言，Omicron首次通報時，即使資深研究人員都感到恐懼，因為此變異株攜帶大量突變，尤其「廣泛的棘蛋白突變，令人擔心既有疫苗及抗體療法遭到大幅削弱，而我們目前的研究結果，加劇了這一擔憂。」

此研究15日被發表在網路上，尚未經過同儕審查，也尚未刊登至科學期刊。此外，臨床數據僅涉及少數患者，也未釐清Omicron是否造成更嚴重的疾病。

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