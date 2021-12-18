法總理認「Omicron閃電擴散中」　最新預測：美8周內將爆數百萬例

▲歐洲各國新冠疫情再度升溫。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

法國總理卡斯特克斯17日警告，新變異株Omicron目前正在歐洲以閃電般的速度擴散中，並於明年年初成為法國主要流行變異株。另方面，英國17日通報9.3萬多人染疫，連3天創下新高，其中許多個案感染的是Omicron毒株，而美國專家則預測，美國境內未來3至8周將出現數百萬例Omicron確診。

BBC報導，英國新冠疫情再度升溫，法國17日晚間11時起，針對英國入境者實施嚴格限制，旅遊、商務旅行都被禁止，這也使得英國境內多佛港及歐洲之星車站湧現大批人潮，搶在禁令實施前入境法國。

▲▼法國17日對英國旅客實施嚴格旅行限制，在禁令生效前，英國車站湧現大批人潮準備搭歐洲之星前往法國。（圖／路透）

面對來勢洶洶的Omicron病毒，法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）坦言，新的旅行限制是遏制疫情所採取的其中一環，其他防疫措施包括縮短地2劑及第3劑疫苗間隔、搭乘大眾運輸工具及出入餐館須全面接種疫苗、所有正式跨年慶祝活動及煙火表演全數取消。他說，如今Omicron在歐洲正以閃電般的速度擴散，到了明年年初，可能會成為法國境內主要流行毒株。

放眼歐洲，英國是疫情最嚴重的地區，在17日通報的9萬3045例之中，有近1.5萬人感染Omicron。目前德國17日通報5萬例新確診，愛爾蘭則證實，有多達三分之一的新染疫個案感染的是Omicron變異株。

▲專家表示，美國未來3至8周將出現數百萬例Omicron確診個案。（圖／路透）

另方面，美國紐約市也出現Omicron疫情浪潮，新冠確診率在短短3天內翻倍，從3.9%增至7.8%。紐約郵報引述明尼蘇達大學傳染病研究中心主任奧斯特霍姆（Michael Osterholm）表示，如今紐約市的狀況，就是Omicron掀起感染潮的證據，且目前已經處於爆發潮初期。

「在未來3至8周，我們將看到數百萬名美國人感染（Omicron）」，奧斯特霍姆表示，即便感染Omicron後可能不會變得太過嚴重，但疫情大爆發仍可能使得醫療體系不堪負荷，導致死亡人數增加，如今當前狀況是一場潛在的完美風暴。

►新冠大流行何時結束？輝瑞預測最快2024年：部分國家疫情將轉型

►研究顯示：中國國藥疫苗對「Omicron病毒」幾乎沒作用

►南韓再暴增7314例！重症患者「首度破千人」殘喘 餐廳限21時停業