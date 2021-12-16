逾800名春節檢疫專案國人返台　蘇貞昌：國際疫情嚴峻不得鬆懈

▲逾800名春節檢疫專案國人返台，行政院長蘇貞昌下令嚴守邊境不得鬆懈。（圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

行政院16日召開例行院會。針對即將到來的春節境外返鄉人潮，第一批春節檢疫專案的800多位國人已經返抵國門，院長蘇貞昌特別指示4點提示，包含落實邊境管制、防疫車隊做好相關調度與清消、防疫旅館提早部署，以及呼籲國人盡速完成疫苗的接種。

蘇貞昌在院會中表示，國人春節返國的期間已經開始，前天第一批春節檢疫專案的800多位國人已經返抵國門，正在進行檢疫中。而這幾天有發現檢疫期滿14天返回家中自主健康管理期間，有症狀而發現確診，可見病毒的頑強。

到現在為止，全球已經有超過2.7億人確診，超過530萬人死亡，國際的疫情依舊嚴峻，來自境外的威脅仍高。面對春節返國人潮劇增，要更加防範，絲毫鬆懈不得。

蘇貞昌也提出四點要求，呼籲相關單位務必落實。第一，衛福部跟邊境有關的部會要持續嚴守邊境，落實入境檢疫期間的篩檢與人員管制。第二，指揮中心、交通部在防疫車隊方面，除了因應每天入境者做好相關調度服務、縮短等待時間外，防疫車隊從原本的700多部增加到近2900部；特別就新加入的駕駛做好職前訓練，不管是自身的防護或每次載客前的人員物品、車輛清消，都要切實做到位。

第三，在防疫旅館部分，提早部署，量能充足，但也請疫情指揮中心、交通部、地方政府，就旅館內的各項防疫管理措施、人員進出動線、送餐等，都提醒各縣市政府要求旅館業者加強管控，落實環境清消。

各地方政府部分，因為春節檢疫專案10+4+7、7+7+7，在加強版居家檢疫期間，請民政、里幹事、警政系統等，共同落實審查，做到嚴格管制不許外出，有不遵守居家檢疫規定的，衛生機關應立刻處罰，不容有少數人心存僥倖造成防疫破口，違規者、未繳清罰款者，應該立即移送法務部行政執行署執行。

第四，也呼籲國人同胞，要持續把個人防疫準則做到位，目前第一季已經接近79%，第二劑也達到65%，國內疫苗非常充足，還沒施打的人請盡速接種；已經打完第一劑且間隔時間夠，也趕快完成兩劑疫苗的施打。青少年的第二劑BNT疫苗在今天起，也率在校園開始接種，請教育部與各學校做好整備，讓施打能快速、安全進行。