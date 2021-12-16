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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投還會大排長龍嗎？　中選會出動「隊末人員」舉牌管制　

▲▼台北市大橋國小排隊人潮湧出校門。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2018年大選綁十項公投，因選務疏失導致各地投開票所湧現大量排隊人潮。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

中選會今（16）日赴行政院會報告1218四大公投案選務工作，也提出精進措施以防大排長龍、邊投票邊開票、開票到半夜的亂象。這次更新增「隊末人員」管理排隊秩序，只要一到4點的截止時間，就會有工作人員舉牌站到隊伍最後，之後欲排隊的民眾則不可再加入隊伍排隊投票。

行政院發言人羅秉成轉述院長蘇貞昌於會中裁示，2018九合一大選以及十項公投合併亂象，「是失誤也是恥辱」，面對即將公投我們戒慎恐懼，不容2018紛亂再發生，完全尊重中選會獨立執行運作，而中選會所需支持，無論增加處所人力，行政院全力支持。

蘇貞昌表示，希望這次公投讓台灣進入新階段，「中選會要一雪恥辱，跨過先前缺失」，要求相關同仁務必做到辦理精進作為，包括讓相關民主越來越紮實，要求國人踴躍出來投票。

蘇貞昌要求中選會，督導各地方選委會秉持公平公正公開原則，不容任何意圖干擾破壞公投、不法行為，截止時間一到，持標語人員應立即舉牌，落實管制。

中選會主委李進勇說明，本次投開票所數量比起2018年增加1000多個，比2020增加100多個，選務人員每所配15.5人，增加備用人員；設備部分增加圈票遮屏，每間投開票所將有6個遮屏再加上防疫遮屏共7個，可有效紓解人流，加快投票速度。他強調，會自我要求全體選務同仁，相望再周六晚間10點完成開票程序。

羅秉成表示，不容2018亂象再度發生，這次中選會不管是增加人力、處所、經費，行政院都支持，另外，本次選務作業會有一個「隊末管理」，只要4點一到，就會有現場人員舉牌，告知民眾停止排隊

不過，若隊末人員之前民眾在四點之前仍未投完票，是否仍會出現「邊投票邊開票的狀況」，或是等現場人員投完票才會開票？李進勇表示，依照選務作業規定，投票時間4點一到，現場主任管理員會出動「隊末人員」舉牌，站在隊伍最後，在此之前民眾可繼續投票，隊末人員之後民眾就不可以繼續投了，若現場有民眾與執行人員爭執的話，現場會有警力維持秩序。

羅秉成補充，投票在4點結束後是否4點齊步開票，「剛剛說明不一定如此」，若4點後還有人在隊伍要繼續投票，該投開票所須等到符合資格人投完才轉能轉成開票所。

羅秉成說，「可能存在著無法全國齊一四點結束四點開」，而過往做法都是如此，都是要等投開票所轉換，並依實際投票情形決定開票時間，但這次會有充分準備，會把時間差縮到最短，「希望不容發生排隊到12點，開票到半夜的情形發生。」

針對1218四大公投，中選會精進作為包括：

一、增加選務人力，全國出動26萬3104人，每投開票所工作人員15.5人（含防疫人員2人），警衛人員1萬7489人。

二、調降每一投票所選舉人數，增設投開票所達250處之多。

三、每一個投開票所增設6個遮屏，外加一個防疫遮屏。

四、推動優先投票，老弱婦孺可免排隊優先。

五、出動「隊末人員」舉牌，四點後的民眾不得繼續排隊。

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