媽買地獄交換禮物「公主削鉛筆機」　筆從胸口插入！眾驚喊母湯

▲鉛筆從胸口插入。（圖／翻攝自Facebook／小廢物俱樂部）

記者施怡妏／綜合報導

聖誕節將至，不少人都會和同事、好友相約玩交換禮物，一名媽咪幫女兒學校的交換禮物活動，準備150元的文具，女兒要求「希望是長頭髮的」，於是媽咪照女兒的要求買了一個公主的削鉛筆機，不過削鉛筆機的設計太獵奇，不少網友看到後驚呆，「求女兒心裡陰影面積！」

一名網友在臉書「小廢物俱樂部」發文，在某個社團裡看到媽媽買給女兒的交換禮物，老師規定不能交換玩具，最好是文具類的，且預算為150元左右，女兒還加了一個條件，「希望是長頭髮的」，讓媽媽絞盡腦汁，找到一樣符合所有需求的禮物「長髮公主削鉛筆機」。

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▲削鉛筆機造型超恐怖。（圖／翻攝自Facebook／小廢物俱樂部）

不過原PO看到禮物的照片後大傻眼，看起來超驚悚，照片上，公主穿著紫色的洋裝，有著一頭金色的長髮，削鉛筆機的插筆處，就在公主的胸口正中間，將筆插入的樣子感覺就像在刺人，背部則突出一大塊，是用來轉動削鉛筆機，公主的還可以左右扭轉，整體造型看起來相當詭異。

貼文一出，引起網友熱議，「這個禮物很黑暗欸」、「太獵奇了吧」、「電鋸人第二部人設公開」、「這個小孩會哭吧」、「這是什麼穿心箭嗎」、「很好奇商品企劃是怎麼過的」、「還好插鉛筆不是從裙子下面那邊進去」、「胸殺案」、「好險小時候沒有看到這個」。