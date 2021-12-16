南投市8公尺大聖誕樹點燈　提前感受年節氣氛祈禱疫情遠離

▲南投市公所舉辦感恩祈福聖誕點燈活動，8公尺大聖誕樹亮了（下同）。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

國曆新年年關將近，聖誕節的氣氛也越來越濃，南投市公所15日晚間舉行「點亮南投—感恩祈福」聖誕活動，並於圓環點亮高達8公尺的聖誕樹，讓市民提前感受到熱鬧、溫馨又歡樂的年節氣氛，同時祈禱疫情早日遠去、恢復平安幸福的生活。

本次活動昨晚在南投縣文化園區，在市立幼兒園、畫眉鳥弦樂團共70多位小朋友的歌舞表演中揭開序幕，並由市長宋懷琳率領公所團隊與市民代表會成員等，一同點亮圓環的聖誕樹，吸引許多民眾圍觀。

市公所指出，此次矗立在圓環的聖誕樹，規模高達8公尺，不但為平常單調的街景增添色彩，往來民眾也能提前感受到聖誕節的腳步近了；這棵大聖誕樹將在現場展示1個月左右，再交接予2022南投市燈會展出，亮燈時間從每晚6點到9點，民眾可利用時間前往觀賞。

宋懷琳表示，南投向為溫馨祥和的城市，她上任7年以來也致力於尋找溫暖的城市亮點，而聖誕節除有歡樂氣氛，也有保佑平安的意義，配合這次的點燈祈福，也希望疫情趕快結束，回到以往的生活。



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