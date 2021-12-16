馬來西亞出現第2例Omicron　宣布禁止舉辦大型跨年活動

▲馬來西亞衛生部長凱里表示，境內有另外18例Omicron疑似個案，最終結果17日出爐。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

馬來西亞16日證實出現第2起Omicron確診個案，是名8歲自奈及利亞返國的女童，已知在飛抵大馬之前的篩檢結果為陰性。在此消息傳出後不久，衛生部長凱里宣布，為了預防Omicron變異株境內擴散，決定加強防疫措施，包括禁止大型聖誕與跨年慶祝活動。

綜合馬來郵報、星洲網報導，這名8歲女童7日與家人一同自非洲國家奈及利亞搭機返回馬來西亞，期間在卡達多哈轉機，儘管抵達大馬之前檢測為陰性，但入境機場檢測時發現染疫，並於14日確認感染Omicron變異株。女童母親及妹妹正在隔離中，篩檢為陰性。

馬來西亞衛生部長凱里表示，境內目前有另外18例疑似染Omicron個案，來自多國，目前正在進行基因定序，預計17日會有結果。

凱里表示，為了預防Omicron變異株疫情，大型聖誕及跨年慶祝活動禁止舉辦，僅允許小規模的親友私人聚會，但前提是所有參加者事前必須接受篩檢。

此外，凱里也宣布額外防疫措施，自2022年2月起，60歲以上族群及18歲以上的科興疫苗接種者，必須施打加強針後，才可被列為完整疫苗接種者，否則將無法享有相關福利。

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