12元吃21風味館大薯霸、烤雞聖誕大餐　再搶銅板價Switch舞力全開

▲東森購物網「年末森誕」活動祭多重優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

聖誕節即將到來，緊接著又是跨年，年末過節氛圍濃，是送禮表心意的好時機，也有不少人會揪朋友玩交換禮物，網購業者搶攻這波節慶商機，不僅再祭全站下殺折扣，針對個人預算推出「送禮專區」，更有12元送禮首選Switch舞力全開2022中文版，以及21風味館烤雞12元的超值優惠，省荷包送禮送進心坎裡，又能吃一頓便宜大餐。

瞄準聖誕年末送禮需求，東森購物網「年末森誕」活動集結美妝、3C、家電等精選夯品，無論是送別人或犒賞自己，都能滿足消費者不同需求外，全站滿額最高送1,350，App下單再加碼，除了同樣滿額送1,350，不限金額消費可抽一年份衛生紙。

此外，東森購物網特別結合台北、新北、桃園捷運車廂推出「東森購物聖誕列車拍照活動」，至12/20前，與捷運車內東森購物廣告合影並上傳東森購物網投稿， 12/24～1/10投票期間邀請朋友至各人上傳之照片按讚投票，得票前100名參賽者可獲得優質獎品，上網投票還可獲得東森幣回饋。

蝦皮購物則在「12.18月中狂購節」祭出4大優惠攻略，包括全站299元免運、商城85折、熱門品牌下殺4折起、精選聖誕夯品下殺1元，12/18當天整點的限時特殺更要設定鬧鐘提醒自己搶起來，其中推薦鎖定12:00的iPhone 13 128G，限量瘋搶價只要10,900元，16:00有Switch OLED電力加強版主機限時下殺5,240元；還有12元的Switch舞力全開2022中文版、HJ-MINI1大容量行動電源、瑜珈墊10mm台灣現貨，以及1元會動的火雞帽，銅板價格買到超划算，也是不錯的送禮首選。

另外，21風味館請吃12元聖誕大餐，在蝦皮購物上祭出「大薯霸」、「炸烤分享餐」、「香草烤半雞風味餐」，其中最貴的一份要465元，活動價通通只要12元，將於12/18凌晨0:00、0:30兩大時段準時開搶。

▲蝦皮購物推12元21風味館烤雞，12/18凌晨00:00準時開搶。（圖／翻攝自蝦皮購物）

博客來「年終禮物季」第三波登場，依不同對象以及送禮預算規劃「送禮專區」，如500元以下、1500元以內、3500元以內等，囊括年度新品、兒童玩具、禮物書、實用3C家電、聖誕限定商品、造型療癒小物等，提供消費者選購指南，萬種聖誕禮物全面6折起，即日起至12/26還有「線上禮物卡」送禮回饋，滿1,000元送25元E-Coupon，跨越地域與社交距離的限制，仍可向遠方親友傳遞溫暖祝福。

PChome 24h購物即日起至明年1/3開跑「年末接力趴」，全站下殺31折起，並攜手眾多一線品牌強打限定優惠，12/26前下單任天堂指定商品「PChome限定瑪莉歐聖誕禮物箱」配送到你家、樂高全館消費滿額抽萬元豪禮、滿額加贈限量滑雪聖誕老人；12/15起歐舒丹全館79折、滿額加碼送P幣；12/16～1/4下單指定美妝滿1,212元登記抽Dyson直捲髮造型器；12/20～12/26限時7天PORTER精選商品7折起、滿5,000元現折500元。