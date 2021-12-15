　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媽祖指示她聞聲救苦？　林佳龍：媽祖姓林，靜儀也姓林

▲▼林佳龍、林靜儀。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲林佳龍、林靜儀。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台中第二選區立委於1月9日舉行補選。民進黨候選人林靜儀競選總部主委林佳龍今（15日）出席在彰化、南投鄉親挺林靜儀後援會時提到媽祖托夢，「媽祖是林默娘，姓林，是我們林家的祖姑，靜儀她也姓林，所以我有感應到，媽祖有這一個指示，我們林家靜儀出來參選，發揮媽祖精神，聞聲救苦」。

林佳龍表示，事實上她是婦產科的醫師，本來就是視病如親，催生了七千個孩子，很多在彰化跟南投，透過這種方式發揮媽祖精神，讓林靜儀可以聞聲救苦、照顧更多中部選民。

林佳龍指出，今天彰化、南投鄉親在台中市烏日區成立中彰投後援會，這個是希望號召中彰投的鄉親幫忙全力拉票，大家都有親友在中二區，透過這樣的戰略，就是整個中部生活圈，不只是大家共飲烏溪水，未來軌道和公路都需要一個能代表中彰投的立委，而林靜儀過去是不分區立委，就是以南投、彰化以及台中作為服務主要區域。

林佳龍指出，選擇在東女慈聖宮舉辦中彰投後援會，就是希望發揮媽祖聞聲救苦的精神，就像林靜儀是婦產科醫師，視病如親，結合媽祖信仰圈，也是中彰投共同生活圈，大家全力站出來幫忙拉票，在中二區一定有很多的親友，這個是對手所沒有的，這也秘密武器，現在透過後援會的成立，正式啟動。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
白天做飯晚上陪床！陸「陪睡保姆」：怎麼開心怎麼來
她買水煎包付200元紙鈔遭拒！氣轟「被當乞丐」　店家回應了
快訊／遭爆熱戀張勛傑　林韋君回應了
汐止店家欠百萬租金不繳！內行教解決辦法
他睡醒「GG骨折變黑茄」詭彎90度！醫一問原因驚呆了
600萬粉網紅吃燒烤「討免單」　女店員1句嗆爆！
恭喜！「本土劇女神」再奪第二座國際影后：我在作夢吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文稱「想贏韓國投4個不同意」　國民黨：害台灣陷反美困境

歲出砍7.5億！新北明年總預算1864億　比今年增加71億

立陶宛駐中外交人員全數撤離　前外交官：兩國進入準斷交模式

北市雙層觀光餐車啟航！嚐五星級美食賞東區夜景　12月底預約全滿

媽祖指示她聞聲救苦？　林佳龍：媽祖姓林，靜儀也姓林

陳佩琪批北市衛生局、禾馨　取巧走歪路的醫療院所「不可取」

公投前夕藍綠白造勢拚講　北市交管、疏導措施出爐

三接公投通過影響半導體產業供電？　經濟部：會付出別的代價

北市議會通過重發敬老金　柯文哲重砲痛斥藍綠「為選票集體墮落」

謝龍介稱吃萊豬「睪丸縮水」嗆辯論　民進黨立委齊轟很丟臉

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

王思佳嗆「綠茶婊女星」網肉搜：是賴薇如　再翻出曾「偷約閨蜜前男友」她臉秒僵

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

蔡英文稱「想贏韓國投4個不同意」　國民黨：害台灣陷反美困境

歲出砍7.5億！新北明年總預算1864億　比今年增加71億

立陶宛駐中外交人員全數撤離　前外交官：兩國進入準斷交模式

北市雙層觀光餐車啟航！嚐五星級美食賞東區夜景　12月底預約全滿

媽祖指示她聞聲救苦？　林佳龍：媽祖姓林，靜儀也姓林

陳佩琪批北市衛生局、禾馨　取巧走歪路的醫療院所「不可取」

公投前夕藍綠白造勢拚講　北市交管、疏導措施出爐

三接公投通過影響半導體產業供電？　經濟部：會付出別的代價

北市議會通過重發敬老金　柯文哲重砲痛斥藍綠「為選票集體墮落」

謝龍介稱吃萊豬「睪丸縮水」嗆辯論　民進黨立委齊轟很丟臉

桃園高中生髮廊應徵　工作36小時「薪水407元」：比乞丐還不如

蔡英文稱「想贏韓國投4個不同意」　國民黨：害台灣陷反美困境

謝金燕「15秒扭腰片」辣到爆！　腹肌超性感…網：要流鼻血了

《民歌高峰會》14歌手齊彩排　施孝榮認最怕1件事...全場噴笑！

惠而浦引進小尺寸產品線　主推「美系風格」冰箱、洗衣機

歲出砍7.5億！新北明年總預算1864億　比今年增加71億

林韋君爆熱戀張勛傑回應了！　「知道被跟拍」認：還在彼此了解

醫警告「愛抽菸恐截肢」4症狀曝光！手腳發涼竟也是徵兆

狂男向女友證明忠貞！鎖頭「封印下體」卻拆不掉　2天腫到快爛

酒店小姐是風俗業公務員！華燈顧問媽媽桑曝秘辛　買內衣也能抽成

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

快訊／遭爆角逐台北市長！　謝震武回應了

連2人確診！北市中正區某防疫旅館淨空　員工、旅客29人採檢出爐

傘兵跳傘重摔柏油路面　驚險畫面曝光

快訊／林昶佐曝「從沒排斥民進黨」　規劃長遠的路還是要加入　

周玉蔻再爆料菲傭命案　顏寬恒怒了

中研院1千多人採檢全陰性！　黃珊珊：可以暫時放心

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

柯文哲談高嘉瑜：愛到卡慘死！

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

綠營爆公投結果劇本　揭蘇貞昌全攻略

許淑華幫林秉樞喬警力？　徐巧芯：新潮流背景有多硬

獨／柯文哲再聘韓營人士！找來「超人氣教授」任民眾黨副祕書長

LIVE／黃珊珊主持北市防疫記者會

解隔後確診Ct值12　黃珊珊：不排除飯店內感染

更多熱門

相關新聞

顏家違建招待所開拆6天「進度曝光」！

顏家違建招待所開拆6天「進度曝光」！

台中市中二選區立委補選、國民黨籍候選人顏寬恒家族的豪華招待所違建，本月7日開拆，然而，施工至今進度卻似乎緩慢，引發外界質疑，是否能如期拆完。顏的對手、民進黨籍候選人林靜儀今受訪指出，圍牆打小洞的拆法蠻奇怪，「他（顏寬恒）慢慢拆，我們就慢慢看」。對此，顏陣營回應「一切尊重專業工班的規劃跟安排，依法辦理拆除」。

公投黃金周　蔡英文合體林靜儀：服務不為特權份子

公投黃金周　蔡英文合體林靜儀：服務不為特權份子

陸戰+空戰+查賄　林佳龍：林靜儀選情充滿信心

陸戰+空戰+查賄　林佳龍：林靜儀選情充滿信心

快訊／中二選區立委補選號次出爐！顏寬恒抽中5號

快訊／中二選區立委補選號次出爐！顏寬恒抽中5號

顏寬恒造勢晚會被查　黃暐瀚質疑：檢調大動作還藍綠有別，適當嗎？

顏寬恒造勢晚會被查　黃暐瀚質疑：檢調大動作還藍綠有別，適當嗎？

關鍵字：

林佳龍林靜儀媽祖

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

快訊／王力宏認了離婚！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面