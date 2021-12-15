媽祖指示她聞聲救苦？　林佳龍：媽祖姓林，靜儀也姓林

▲林佳龍、林靜儀。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

台中第二選區立委於1月9日舉行補選。民進黨候選人林靜儀競選總部主委林佳龍今（15日）出席在彰化、南投鄉親挺林靜儀後援會時提到媽祖托夢，「媽祖是林默娘，姓林，是我們林家的祖姑，靜儀她也姓林，所以我有感應到，媽祖有這一個指示，我們林家靜儀出來參選，發揮媽祖精神，聞聲救苦」。

林佳龍表示，事實上她是婦產科的醫師，本來就是視病如親，催生了七千個孩子，很多在彰化跟南投，透過這種方式發揮媽祖精神，讓林靜儀可以聞聲救苦、照顧更多中部選民。

林佳龍指出，今天彰化、南投鄉親在台中市烏日區成立中彰投後援會，這個是希望號召中彰投的鄉親幫忙全力拉票，大家都有親友在中二區，透過這樣的戰略，就是整個中部生活圈，不只是大家共飲烏溪水，未來軌道和公路都需要一個能代表中彰投的立委，而林靜儀過去是不分區立委，就是以南投、彰化以及台中作為服務主要區域。

林佳龍指出，選擇在東女慈聖宮舉辦中彰投後援會，就是希望發揮媽祖聞聲救苦的精神，就像林靜儀是婦產科醫師，視病如親，結合媽祖信仰圈，也是中彰投共同生活圈，大家全力站出來幫忙拉票，在中二區一定有很多的親友，這個是對手所沒有的，這也秘密武器，現在透過後援會的成立，正式啟動。