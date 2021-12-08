陸戰+空戰+查賄　林佳龍：林靜儀選情充滿信心

▲林佳龍認為，陸戰加空戰，再加上積極查賄，他對林靜儀選情充滿信心。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第二選區明年1月9日補選，今天舉行號次抽籤，12月30日舉辦政見會，民進黨籍候選人林靜儀抽中4號，支持者熱情高呼「立委投乎4，生活卡舒4」，林靜儀表示，希望中二選區選風如同她的競選歌曲「自由的花」，遍地開花，前交通部長林佳龍則說，陸戰結合空戰，再加上努力查賄，他對選情充滿信心。

林靜儀上午在競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟、市黨部主委李天生和市議員張家銨等陪同下前往龍井區公所抽籤，抽完籤後，隨即進行車隊掃街，趕緊告知選民，她抽中4號。

陳柏惟說，希望憑藉著林靜儀的專業服務，改變地方生態，不要讓海線一直落後，而改變的機會就在選民手上的選票。

林佳龍說，距離投票還有32天，網路上早就有很多人對參選人的討論，今天抽完籤，就要啟動陸戰，要深入每一條街頭巷尾，他知道林靜儀的知名度還有待提升，因此他呼籲全民動起來，作林靜儀的分身，他也發現，目前已有人在操作地下賭盤，介入選舉，他拜託大家踴躍檢舉，只要陸戰結合空戰，再加上積極查賄，他對選情充滿信心。

林靜儀說，2個月來因為罷免、補選，地方已經沒有和中央溝通的立法委員，地方有太多事情被耽擱，很多建設進度只有一半，這是她最擔憂的事，她希望未來能重新把溝通的線接起來，她也期盼中二選區選風，如同她的競選歌曲「自由的花」，開滿遍地。

台中中二選區立委補選2022年1月9日投票，上午號次抽籤結果出爐，1至5號分別為，台灣股票黨張烱春、無黨籍林金連、無黨籍李昇翰、民進黨林靜儀、國民黨顏寬恒。