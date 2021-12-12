顏家違建招待所開拆6天「進度曝光」！林靜儀：拆法怪我們慢慢看

▲台中市中二選區立委補選、民進黨籍候選人林靜儀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市中二選區立委補選、國民黨籍候選人顏寬恒家族的豪華招待所違建，本月7日開拆，然而，施工至今進度卻似乎緩慢，目前僅拆掉大門、圍牆上則打了6個小洞，引發外界質疑，是否能如期拆完。顏的對手、民進黨籍候選人林靜儀今受訪指出，圍牆打小洞的拆法蠻奇怪，「他（顏寬恒）慢慢拆，我們就慢慢看」。對此，顏陣營回應「一切尊重專業工班的規劃跟安排，依法辦理拆除」。

顏寬恒家族被檢舉在南屯區楓樹里817地號公共設施保留地上蓋了違建的豪華招待所，違建面積大約500平方公尺，台中市政府上月已開出通知書，限期14天內，也就是明（13日）前要自行拆除，否則市府將會安排拆除時間。顏家於本月7日開拆招待所，顏寬恒本人為展現拆除決心，還親自坐上怪手，象徵性地敲下第一塊磚。

▲顏寬恒敲下第一塊磚。（圖／記者白珈陽攝）

然而，開拆至今（12日）第6天，招待所的拆除進度卻似乎緩慢，目前僅拆掉大門、圍牆上則打了6個小洞，引發外界質疑，是否能如期於明（13日）拆完。

顏的對手、民進黨籍候選人林靜儀今受訪表示，先前有很多違建，應該是很快就拆好，像圍牆打小洞的拆法蠻奇怪，說到違建有些市長會鐵腕斷水斷電，但盧市長沒有這樣做，「他（顏寬恒）慢慢拆，我們就慢慢看，他就是怕大家討論，才叫大家不要看電視，不是嗎？」

對此，顏陣營稍早回應，「一切尊重專業工班的規劃跟安排，依法辦理拆除」。