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公投黃金周　蔡英文合體林靜儀：服務不是為了特權份子而存在

▲▼民進黨台中場公投說明會 蔡英文 林靜儀 陳柏惟 林佳龍 蘇貞昌。（圖／民進黨提供）

▲民進黨今天赴台中舉行公投說明會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投案倒數一週，民進黨11日下午在台中市日出廣場舉行「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，身兼黨主席的總統蔡英文同框台中市第二選區立委補選候選人林靜儀，力挺林靜儀說，「她要用行動來證明，服務是為了需要你伸出援手的人而存在，不是為了特權份子而存在」。據統計，現場湧入超過5000名台中鄉親到場聆聽，場面相當熱烈。

林靜儀今天表示，此次4項公投案，會影響台灣跟國際交朋友、影響能源規劃、民主穩定等等問題，例如美牛進口已經超過9年，台灣有9成的牛肉都是美國進口，大家多少也都吃過，也都安全無虞，台灣優良的豬肉也需要外銷，正當台灣想跟國外交朋友的時候，提出「反美豬進口」公投的提案根本是在扯台灣後腿。

蔡英文也表示，過去幾年來，台灣受到對岸的打壓、威脅，每天都存在，但是台灣人真的很有韌性，面對這麼多的壓力，還仍然展現對自由民主的堅持，也讓美國、日本、歐洲，還有很多的國家都一起來展現對台灣的支持，「但是我們也都知道，台灣民主越成功、國際對我們的支持越強，來自對岸的打壓就會越大。」

蔡英文直言，不論是文攻武嚇，還是外交打壓，對岸的目標很清楚，就是要讓台灣人對自由民主體制產生懷疑，不再堅持，也沒辦法團結，讓經濟「倒退嚕」、讓台灣走不出去，為了台灣的未來，台灣人民絕對堅持自由民主，絕對不會屈服在壓力之下，要繼續走出去，讓世界看到台灣，讓台灣可以貢獻世界，讓世界跟台灣站在一起，台灣不再孤單。

蔡英文說，這次公投的4個題目，對能源轉型、經濟發展、走向世界都會有衝擊，這4個議題，大家都很清楚，重啟核四、停建三接、反美豬進口、公投綁大選，都會影響到台灣的未來，如果在這場公投沒有守住立場，現在正在做、正在拚的事情，都會停下來，甚至要「倒退嚕」，結果是經濟發展的腳步會慢下來，甚至失去動能，台灣走向世界的節奏也會被打亂。

蔡英文談及，台灣是一個非常依賴貿易的國家，也非常希望能夠加入國際經濟組織、區域經貿組織，像CPTPP，是一個非常高品質的自由貿易協定，台灣如果加入，將對台灣可以融入世界經貿體系，是很重要的一件事，在這個過程當中，必須確保一件事，就是必須要遵守國際標準。

蔡英文說，去年，台灣宣布進一步開放美豬進口，美國在今年，恢復了台灣跟美國最重要的貿易諮商平台，叫做TIFA，TIFA開始運作，就表示台灣跟美國可以開始討論雙邊貿易的事情，也希望有一天，能夠透過這個平台，解決雙邊貿易的問題，當時間的機會來的時候，也可以跟美國恰簽自由貿易協定，「所以，禁止美豬進口這一題，請大家投不同意，我要拜託大家，台灣在進步，國家發展的方向正確，大家要有信心，不要自亂陣腳，對的路線我們要繼續穩穩走下去。」

蔡英文並點名台中市長盧秀燕說，「她雖然跟我們不同政黨，但她也說過反對核四遷到台中、也希望中火少燒一點煤，讓空氣好一點。所以不能重啟核四、不能停建三接，這兩件事，我相信我們的立場應該不會相差太遠。」

另外，針對明年1月台中第二選區立委補選，蔡英文特別請林靜儀上台說，「這陣子，我看靜儀深入基層，每天在大小菜市場拜票握手，每天每個菜市場都碰到她接生過的小孩。林靜儀跟我說，她要改變地方政治的文化。她要用行動來證明，服務是為了需要你伸出援手的人而存在，不是為了特權份子而存在。」

▲▼民進黨台中場公投說明會 蔡英文 林靜儀 陳柏惟 林佳龍 蘇貞昌。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨台中場公投說明會 蔡英文 林靜儀 陳柏惟 林佳龍 蘇貞昌。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨台中場公投說明會 蔡英文 林靜儀 陳柏惟 林佳龍 蘇貞昌。（圖／民進黨提供）

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蔡英文林靜儀綠營公投四個不同意

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