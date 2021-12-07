顏寬恒造勢晚會被查　黃暐瀚質疑：檢調大動作還藍綠有別，適當嗎？

▲顏寬恒政見會上出現小吃，遭檢調傳訊相關里長與里民到案說明。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台中第二選區立委補選參選人顏寬恒政見會上出現「炒米粉」等小吃，遭檢調傳訊相關里長與里民到案說明，引發藍營質疑檢調雙標、綠營送肉圓卻沒事，資深媒體人黃暐瀚表示，別人闖紅燈，也不代表你可以紅線違規停車，「但如果法務部都明確規定，炒米粉、適當茶水飲食都不算賄選，檢調大動作還藍綠有別，適當嗎？」

台北市議員羅智強昨貼出一段影片，內容是林靜儀出席的「公投說明會」現場，公開發送「米其林台中肉圓」，並批評台中地檢署的動作是「只准吃肉圓？不准炒米粉？」對此，黃暐瀚指出，看了只有搖頭，但選舉場合不管是炒米粉、肉圓、便當、貢丸湯或仙草冰、綠豆湯，都不算賄選，都是可以的。」

黃暐瀚表示，不是自己有能力界定可以不可以，是法務部的「賄選犯行例舉」中，明白界定，在選舉造勢場合，提供上述之「適度茶水」、「簡便餐飲」，都不足以構成賄選行為，「所以炒米粉是可以的，肉圓當然也算適當飲食，拿來吵賄選會不會太瞎？」

黃暐瀚指出，連我都知道的事情，不清楚為什麼台中地檢署會因為「提供炒米粉」，而傳訊4名里長和22名里民，或許傳訊的理由根本不是炒米粉，我們不得而知，「但如果光是請吃炒米粉，就得被約談？那請吃肉圓，當然也得約一下，談完再請回就好，標準必須一樣。」

黃暐瀚表示，別人「闖紅燈」，也不代表你可以「紅線違規停車」，違法就是違法，該辦就得法辦，「但如果法務部都明確規定，炒米粉、適當茶水飲食，都不算賄選了？檢調大動作還藍綠有別，適當嗎？」