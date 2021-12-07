　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒造勢晚會被查　黃暐瀚質疑：檢調大動作還藍綠有別，適當嗎？

▲▼顏寬恒政見會上出現小吃，遭檢調傳訊相關里長與里民到案說明。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

▲顏寬恒政見會上出現小吃，遭檢調傳訊相關里長與里民到案說明。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

記者杜冠霖／台北報導

台中第二選區立委補選參選人顏寬恒政見會上出現「炒米粉」等小吃，遭檢調傳訊相關里長與里民到案說明，引發藍營質疑檢調雙標、綠營送肉圓卻沒事，資深媒體人黃暐瀚表示，別人闖紅燈，也不代表你可以紅線違規停車，「但如果法務部都明確規定，炒米粉、適當茶水飲食都不算賄選，檢調大動作還藍綠有別，適當嗎？」

台北市議員羅智強昨貼出一段影片，內容是林靜儀出席的「公投說明會」現場，公開發送「米其林台中肉圓」，並批評台中地檢署的動作是「只准吃肉圓？不准炒米粉？」對此，黃暐瀚指出，看了只有搖頭，但選舉場合不管是炒米粉、肉圓、便當、貢丸湯或仙草冰、綠豆湯，都不算賄選，都是可以的。」

黃暐瀚表示，不是自己有能力界定可以不可以，是法務部的「賄選犯行例舉」中，明白界定，在選舉造勢場合，提供上述之「適度茶水」、「簡便餐飲」，都不足以構成賄選行為，「所以炒米粉是可以的，肉圓當然也算適當飲食，拿來吵賄選會不會太瞎？」

黃暐瀚指出，連我都知道的事情，不清楚為什麼台中地檢署會因為「提供炒米粉」，而傳訊4名里長和22名里民，或許傳訊的理由根本不是炒米粉，我們不得而知，「但如果光是請吃炒米粉，就得被約談？那請吃肉圓，當然也得約一下，談完再請回就好，標準必須一樣。」

黃暐瀚表示，別人「闖紅燈」，也不代表你可以「紅線違規停車」，違法就是違法，該辦就得法辦，「但如果法務部都明確規定，炒米粉、適當茶水飲食，都不算賄選了？檢調大動作還藍綠有別，適當嗎？」

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
果粉爆發！蘋果「品牌大調查」突破萬票關　iPhone13等你
年輕時常打老婆！　老公中風躺床遭妻子凌虐致死
快訊／新北超商女店員被打！　勸導不要插隊遭痛毆
快訊／頑童大淵升格當爸！　秘婚6年女友生子
假冒國泰、台新詐騙上千萬　注意「這符號」就是釣魚簡訊
北市國手輪流性侵正妹！　室友：他們沒戴套
蘋果聖誕彩蛋！　輸入「這句」iPhone會下雪
快訊／台中5人確診「最新複驗」出爐！　Ct值曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白宮宣布外交抵制北京冬奧　時力黨團疾呼台灣不應缺席

美國抵制北京冬奧　外交部：跨部會討論因應

林秉樞存款2300萬打哪來？　郭正亮曝4種可能來源

脫口「一年後搞不好要離開」　侯友宜澄清：珍惜每一天做好市長角色

「我搞不好也要離開！」侯友宜一句話引遐想　柯文哲在旁出聲緩頰

圖／中油棧橋「插在藻礁上」　潘忠政：潮水退了就知道誰沒穿褲子

顏寬恒造勢晚會被查　黃暐瀚質疑：檢調大動作還藍綠有別，適當嗎？

美國總統拜登「民主峰會」本周登場　唐鳳分享數位民主治理經驗

侯友宜為難之處大家都曉得　鄭文燦： 北基宜桃不贊成核四重啟

新北綠營3新秀合體新店掃街　宣講1218公投「四個不同意」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

白宮宣布外交抵制北京冬奧　時力黨團疾呼台灣不應缺席

美國抵制北京冬奧　外交部：跨部會討論因應

林秉樞存款2300萬打哪來？　郭正亮曝4種可能來源

脫口「一年後搞不好要離開」　侯友宜澄清：珍惜每一天做好市長角色

「我搞不好也要離開！」侯友宜一句話引遐想　柯文哲在旁出聲緩頰

圖／中油棧橋「插在藻礁上」　潘忠政：潮水退了就知道誰沒穿褲子

顏寬恒造勢晚會被查　黃暐瀚質疑：檢調大動作還藍綠有別，適當嗎？

美國總統拜登「民主峰會」本周登場　唐鳳分享數位民主治理經驗

侯友宜為難之處大家都曉得　鄭文燦： 北基宜桃不贊成核四重啟

新北綠營3新秀合體新店掃街　宣講1218公投「四個不同意」

LIVE／「打疫苗送禮券」北車人潮爆棚　陳時中最新說明

崑大視傳系連續3年高雄KIDE發明展奪獎　藝術拼貼教材鍍金

海巡管很大！雲林港口釣魚嗆罰15萬　縣府：未禁止歡迎大家來

今天衝！限時13天「12元喝手搖杯」　這家連4天指定飲品第2杯10元

台中清水不安寧！中年男凌晨持刀進超商喊搶劫...兩手空空落跑　

楊千嬅全家移居上海…9歲兒讀名校！Jasper「名校學費」意外曝光

上市櫃「永續金融」5大重點！　金管會主委：濟弱扶貧也是關鍵

驚險畫面曝！休旅車路口擦撞「空中翻滾」下秒急煞　駕駛淡定下車

國瑞汽車頒發獎學金　累積發出獎金已逾2200萬元

台東女魂斷玉長公路！人車摔落3米深溝渠　頭受重創不治

政治熱門新聞

快訊／台中5確診為Omicron？4人打過疫苗　檢體今早急送實驗室

跟林秉樞交友錯在哪？王浩宇這樣說

林秉樞曾與4立委吃飯　郭國文爆：他聊范雲著作讓人有共鳴

網紅自爆「交手林秉樞」8個月！最後私訊內容曝

快訊／招待所違建開拆！顏寬恒將說明

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

月花40萬交際　林秉樞「綠營網軍」關係圖、5大疑點曝光

開拆招待所！顏寬恒敲下第一塊磚

快訊／中職第六隊露曙光？　立院三讀修正《運產條例》

快訊／奄奄一息簽自白書　高嘉瑜戴黑口罩現身吐一句話

顏家招待所開拆！顏寬恒轟「公保地等嘸徵收」

藍營質疑林靜儀「請吃米其林肉圓」　他：打臉顏寬恒

退伍超過8年還要教召？　國防部證實了

「朱立倫接手網路機器人大軍！」　民進黨：臉書還有大量越南網友

更多熱門

相關新聞

被漢堡耽誤的房產專家！它搶第一卡位水湳　建案廣告必標記

被漢堡耽誤的房產專家！它搶第一卡位水湳　建案廣告必標記

台中水湳經貿園區原為台中市水湳機場，重劃後被視為台中最後一塊寶地，範圍北鄰環中路、西接十二期重劃區，南近河南路、東側為單元八自辦市地重劃區，整體空間規劃5大專用區，由公共工程建設帶頭開發。而區域第一間商業店家則是麥當勞拔得頭籌，搶先租地自建開幕。

綠營新秀合體掃街　宣講公投四個不同意

綠營新秀合體掃街　宣講公投四個不同意

暴力掀波　林秉樞網軍案有兩結局

暴力掀波　林秉樞網軍案有兩結局

「下一個七期」來勢洶洶　水湳經貿園區土地交易突破273億

「下一個七期」來勢洶洶　水湳經貿園區土地交易突破273億

朱立倫喊Me Too：藍綠都勇敢站出來唾棄網軍

朱立倫喊Me Too：藍綠都勇敢站出來唾棄網軍

關鍵字：

顏寬恒中二選區補選國民黨台中林靜儀黃暐瀚民進黨

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

熊熊圓肚「喜曬超音波」：我的寶寶終於長大了！

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面