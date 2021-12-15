連2人確診！北市中正區某防疫旅館淨空　員工、旅客29人採檢出爐

記者袁茵／台北報導

指揮中心14日公布1起境外移入個案（案16859），Ct值12，在自主健康管理期間出現症狀採檢確診；事隔一日，指揮中心再度公布，與案16859同間防疫旅館同層樓的人確診（案16870）。對此，台北市副市長黃珊珊表示，案16870有和近20名團員一同返台，目前全數列為居家隔離。

關於案16859解隔後才驗出陽性，黃珊珊說，已有針對飯店員工、同住家人進行採檢，目前飯店員工12人中有9人陰性，旅客17人中有1人陽性（案16870）、8人陰性，同住家人4人都陰性，剩餘人數還在等待報告。

面對台北市防疫旅館爆確診案例，台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤於15日下午3時30分召開防疫記者會，並說明疫調、應變作為。

黃珊珊表示，案16859於11月26日於柬埔寨入境，在北市中正區某防疫旅館入住至12月10日，但返家後於12月13日出現喉嚨痛症狀，並於12月13日到醫採檢陽性，Ct值12，曾接種2劑AZ疫苗。

黃珊珊說，由於案16859於離開防疫旅館後確診，所以北市將相關人員都疫調匡列和清消，並將同樓層的旅客全數採檢，結果發現了今日中央公佈的案16870確診者。

針對案16870，黃珊珊指出，個案於12月14日確診，但其實在12月5日從美國回來時，12月6日就出現不舒服狀況，甚至有發燒情形，當時採取通訊診療方式，並用藥緩解，直到案16859確診後擴大採檢，才檢驗出案16870染疫，Ct值31，已經無症狀。

黃珊珊強調，案16870從美國回來時，有19個團員一起入住在防疫旅館，並且分佈於各個樓層和房間，目前這19名團員、1名居家檢疫民眾被列為居家隔離對象，並移送至集中檢疫所或其他防疫旅館安置，並將該間防疫旅館全面淨空清消。

另外，黃珊珊也提到，已有調閱飯店所有樓層監視器，目前沒看到任何旅客違規狀況，所以應該沒有所謂互動，這部分會進行環境採檢跟繼續調查。

▼台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）