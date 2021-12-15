未守SOP？解隔後確診Ct值12　黃珊珊：不排除飯店內感染

▲台北市副市長蔡炳坤、黃珊珊15日召開防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

指揮中心14日公布1起境外移入個案（案16859），Ct值12，在自主健康管理期間出現症狀採檢確診；事隔一日，指揮中心再度公布，與案16859同間防疫旅館同層樓「隔壁房」的人確診（案16870）。針對是否為旅館內感染、員工未遵守SOP等，台北市副市長黃珊珊15日表示，「不排除任何可能性，會做最大膽假設」。

黃珊珊說，主要是因為案16859跟案16870入住時間重疊、房間在隔壁，要比較慎重應對。今天市府也到防疫旅館確認，案16870自美返國為20人團，都住在同個防疫旅館，這20位在之前應該有相關接觸，也把他們列為居家隔離對象。

另外，台北市政府這2天也針對飯店員工、旅客、家人進行採檢，自柬埔寨返台的案16859相關篩檢狀況，目前飯店員工有12位員工，9位陰性、3位等報告；旅客17位，1位陽性（案16870）、8位陰性，其他還在等報告；同住家人不分，4位均為陰性。

黃珊珊表示，北市府在碰到防疫旅館狀況後，目前從美國回來的案16870同行19位團員，同旅館的同樓層有2位旅客，先送到集中檢疫所做居家隔離，同時並安排採檢；另外有6位同樓層在不同時期，接觸時間比較短，會先移到其他防疫旅館安置。目前該樓層全面淨空清消。

黃珊珊指出，其他樓層會看團員是不是還有採檢陽性的狀況，再決定其他樓層的處置方式，因為散落在其他樓層，會等這批團員採檢後，再做進一步的處置。

針對防疫旅館的清消作業，觀傳局長劉奕霆補充，居家檢疫者或居家隔離者，只要住滿14天以後期滿退房，旅館會將房間靜置3小時後消毒；若有相關症狀送醫，或是入住後確診，靜置時間則延長至72小時後，再進行清消。

至於此次的個案，劉奕霆強調，已經針對飯店公共場域、動線部分進行清消，也會進行全部樓層的消毒。而同層的旅客，也已經移置到別的旅館進行安置。

黃珊珊表示，防疫旅館都有非常嚴密的SOP，同個樓層服務人員都是一樣的，今天也調出班表核對，該樓層服務的4位員工目前都是陰性。但若沒有按照SOP進行，確實可能出問題，因此不排除任何可能性。

「會做最大膽假設。」黃珊珊強調，防疫旅館有任何閃失，都會在這次做完整的調查，包括環境部分也會檢測是否有汙染。案16859雖然比較早回來，但是發病時間晚、Ct值高，不排除是新進感染。