快訊／北市要求防疫旅館人員打第三劑　黃珊珊：他們風險比醫院高

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心15日公布案本國籍男性確診（案16870），具美國旅遊史、Ct值31，與案16859入住同一間防疫旅館，且住在隔壁，不排除交互感染的可能性。台北市副市長黃珊珊下午表示，防疫旅館現在風險比醫院高，所以只要防疫旅館從業人員合乎中央打第三劑新冠疫苗資格，就會讓他們盡快接種，否則要求業者每周進行採檢。

黃珊珊15日下午與副市長蔡炳坤、北市觀傳局長劉奕霆一同召開北市防疫記者會。黃珊珊指出，春節快到了，很多民眾返國，「防疫旅館現在風險比醫院來的高」，所以針對防疫旅館從業人員，只要合乎中央打第3劑資格，就會要求他們盡速接種。

黃珊珊也說，在防疫旅館從業人員未施打第3劑疫苗之前，北市每周會要求防疫旅館進行相關採檢，並掌握相關狀況。

對於打第三劑造冊人數，以及之後施打方式是否採大規模施打，且會在哪個場域實施？蔡炳坤則表示，目前第三劑規劃都已經進行了，必須隔5個月，所以現在滿5個月的主要是第一類醫師人員，此類又分兩種，一個是醫院，北市30幾家醫院要做好第三劑規劃，按照每半個月一個階段，了解工作人員狀況，而覆蓋率目標設定95％，以聯合醫院為例，今早他們已經提出，大概明年1月底可以達此目標。

第二是診所，北市透過與公會合作，且透過合約診所用造冊方式媒合，北市再提供他們所需要的疫苗；目前當然第一類醫師人員優先，但會陸續替警消造冊，只要達到5個月期程，就盡快安排接種。

▼台北市副市長蔡炳坤、黃珊珊15日召開防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）