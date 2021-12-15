快訊／Ct值12女曾去「這間超商」！員工採檢結果曝

▲案16859足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

境外移入案16859解隔2天後，於自主管理期間採檢確診，Ct值12，病毒量高。對此，宜蘭縣衛生局今上午表示，個案解隔後返回宜蘭，3名同住家人、1名接送親友均PCR陰性，確診前曾到超商購物，但未公布分店名稱。不過，稍早宜蘭縣衛生局指出，個案曾於12/12的12時55分至13時10分至7-ELEVEN 佳美門市(五結鄉中正路二段127號)購物。



宜蘭縣衛生局表示，案16859為30多歲女性，於11/26由柬埔寨入境，並在台北市的防疫旅館完成14天居家檢疫後回到宜蘭；個案持有入境前三日內陰性證明，並於入境後（11/27）、解除檢疫前（12/9）接受採檢，報告均為陰性，於12/11返回宜蘭。

不過，個案於12/13上午因喉嚨痛，使用自費家用快篩檢測，結果為陽性，衛生局接獲通報後，立即安排到醫院進行PCR篩檢，惟採檢結果仍為陽性且Ct值為12。衛生局除安排個案入院治療外，即刻展開疫調，並匡列接觸者3名同住家人及1名自台北返家時接送的親友，共4人接受居家隔離，4人經PCR採檢，結果都為陰性。

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另外，個案返家後進行自主健康管理期間，僅至住家附近商店購物，足跡為12/12的12時55分至13時10分至7-ELEVEN 佳美門市(五結鄉中正路二段127號)購物，個案全程有佩戴口罩。該店家接獲通知後，已完成清潔消毒，員工也進行PCR採檢皆為陰性。衛生局表示，目前在宜蘭與該個案接觸過的人員採檢結果皆為陰性，請民眾不必過度恐慌。

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