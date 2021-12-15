　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！匡列4家人　足跡曝光

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

北市府日前透露有個案解除隔離才確診，指揮中心則回應，該案是境外移入案16859，11/26入境，12/11解除隔離進入自主健康管理期，12/13因為有症狀就醫確診，Ct值12，病毒量高。對此，宜蘭縣衛生局稍早表示，個案12/11解除隔離後「返回宜蘭」，4名接觸的家人均採檢陰性，而個案在返家後，僅至住家附近的超商購物，但該店採實名制，故無需公告，衛生局也已通知完成清消。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲北市府稱有個案解隔才確診，指揮中心表示是境外移入個案案16859。（圖／指揮中心提供）

宜蘭縣衛生局表示，案16859於11/26由柬埔寨入境，並在台北市的防疫旅館完成14天居家檢疫後回到宜蘭；個案持有入境前三日內陰性證明，並於入境後（11/27）、解除檢疫前（12/9）接受採檢，報告均為陰性，於12/11返回宜蘭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，個案於12/13上午因喉嚨痛，使用自費家用快篩檢測，結果為陽性，衛生局接獲通報後，立即安排到醫院進行PCR篩檢，惟採檢結果仍為陽性且Ct值為12。衛生局除安排個案入院治療外，即刻展開疫調，並匡列接觸者3名同住家人及1名自台北返家時接送的親友，共4人接受居家隔離，4人經PCR採檢，結果都為陰性。

衛生局進一步說明，由於個案返家後係在家繼續自主健康管理，僅至住家附近商店購物，而該商店已採行實名制，衛生局亦能掌握相關人員動態，因此暫無需要公告其足跡。另外，該店家業已完成清消，員工也已進行PCR採檢且結果皆為陰性。由於目前在宜蘭與該個案接觸過之人員採檢結果皆為陰性，且其在台北市係住在防疫旅館，因此推測感染源來自國外，而本案目前亦列為境外移入個案。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
韭菜是你嗎？　台灣投資人三大特性解析
快訊／2PM燦盛宣布當爸！　未婚妻已經懷孕
快訊／柯P爆莫德納過期報廢！　陳時中打臉回應了
口愛嗆到怎辦？酸民問「紹偉的好吃嗎」　許藍方神回應
LINE今「五大更新」一次看！　複製訊息更方便
王力宏緋聞「5位全天后！」　阿妹、舒淇爆都遭王家打槍
快訊／中研院1447人採檢　結果全數出爐
36歲媽生第4胎變植物人！　新生兒重度腦麻　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門醫院鍋爐故障5天！遭問「可忍幾天沒熱水洗」　陳時中自評3天

柯P爆莫德納過期報廢！陳時中打臉稱「沒有」　下周屆效有11萬劑

打破疫情隔閡　台科大共畫創作拉近人與人之間距離

嘴舌功嗆到怎辦？白目網友問「紹偉的好吃嗎」　許藍方神回覆

快訊／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！匡列4家人　足跡曝光

1至9月酒駕死亡233人較去年增　交通部曝兩大酒駕高風險時段

前台大醫：2劑AZ對Omicron保護力有限！曝「不會白打」3理由

美廉社是「超商」無誤！　支持度調查超車OK便利店　統一續坐龍頭位

這國Omicron疫情爆炸　醫：台灣春節連假一大考驗

不只東泉辣醬！台中人推「3靈魂美食」必吃　大麵羹、麻薏湯被戰爆

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

超車不慎！轎車被害慘自撞護欄　再撞聯結車...嚇喊：跑馬燈跑2次

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

金門醫院鍋爐故障5天！遭問「可忍幾天沒熱水洗」　陳時中自評3天

柯P爆莫德納過期報廢！陳時中打臉稱「沒有」　下周屆效有11萬劑

打破疫情隔閡　台科大共畫創作拉近人與人之間距離

嘴舌功嗆到怎辦？白目網友問「紹偉的好吃嗎」　許藍方神回覆

快訊／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！匡列4家人　足跡曝光

1至9月酒駕死亡233人較去年增　交通部曝兩大酒駕高風險時段

前台大醫：2劑AZ對Omicron保護力有限！曝「不會白打」3理由

美廉社是「超商」無誤！　支持度調查超車OK便利店　統一續坐龍頭位

這國Omicron疫情爆炸　醫：台灣春節連假一大考驗

不只東泉辣醬！台中人推「3靈魂美食」必吃　大麵羹、麻薏湯被戰爆

8歲還尿床！狠父氣炸衣架打到瘀青　遭判刑3月再賠女兒8萬

好市多「勞斯萊斯級露營車」百萬裝潢曝光！網跪：免買房了

超暖！西甲貝里斯主場5萬球迷齊丟「娃娃雨」　全捐公益聖誕禮物

好「薪」情！上銀總裁宣布明年調薪上看10%

極度恐怖情人！徒手暴打+掐脖脫褲硬上...可憐女耳膜破裂腦震盪

午餐沒幫小叔買便當　婆婆一句「怕他染疫不便出去」讓夫氣炸

快訊／2PM燦盛宣布當爸！未婚妻已經懷孕：最快明年初結婚

用過2牌清淨機！開1年「噴嚏照打」納悶了　網曝用法：絕對有差

義大利富商跨海搶幼女監護權　台籍空姐被控略誘結果出爐

金門醫院鍋爐故障5天！遭問「可忍幾天沒熱水洗」　陳時中自評3天

生活熱門新聞

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

超商LINE Pay結帳「送200點」　實測成功！

婆婆討一半年終　丈夫回答驚呆網

冬至一到荷包滿滿！　「4生肖」財運暴漲

遭爆棄養雙親！名醫蘇怡寧576字揭內幕

Ct值12新案解隔返家才確診　專家曝可能感染源

雷伊增強轉中颱　最新路徑圖出爐

台灣爸爸救了巴西女孩全家　她來台嫁給職業軍人

遊客亂象！秘境「三層坪農塘」開放7天封了

禾馨創辦人爸爸大有來頭　王永慶欽點身價破億

閨蜜男友出差約喝酒…包包掉出「害羞小物」她嚇傻

家裡驚見「詭異綠眼魔」4蟲合體！他傻眼求救

後山小公主公開「小JJ使用4個月心得」網狂歪樓

更多熱門

相關新聞

港檢疫措施太嚴　官員自掏腰包安撫銀行家

港檢疫措施太嚴　官員自掏腰包安撫銀行家

香港的檢疫措施是全球最嚴格之一，將大多數出現Omicron的地方列為A組，禁止非港人入境且要集中隔離21天，這令金融界的不滿日益高升。香港金管局官員為了平息怒氣，特別送禮到檢疫酒店給這些銀行家。

柯文哲爆一批莫德納「過期報廢」

柯文哲爆一批莫德納「過期報廢」

春節檢疫專案8大Q＆A一次看！接種紀錄造假最高罰15萬

春節檢疫專案8大Q＆A一次看！接種紀錄造假最高罰15萬

大陸出現第三例Omicron！

大陸出現第三例Omicron！

日本火山浮石漂到澎湖　成自然課教材

日本火山浮石漂到澎湖　成自然課教材

關鍵字：

影音台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

邱澤❤許瑋甯準備辦婚禮！「進度全公開」

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面