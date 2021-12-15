快訊／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！匡列4家人　足跡曝光

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

北市府日前透露有個案解除隔離才確診，指揮中心則回應，該案是境外移入案16859，11/26入境，12/11解除隔離進入自主健康管理期，12/13因為有症狀就醫確診，Ct值12，病毒量高。對此，宜蘭縣衛生局稍早表示，個案12/11解除隔離後「返回宜蘭」，4名接觸的家人均採檢陰性，而個案在返家後，僅至住家附近的超商購物，但該店採實名制，故無需公告，衛生局也已通知完成清消。

▲北市府稱有個案解隔才確診，指揮中心表示是境外移入個案案16859。（圖／指揮中心提供）

宜蘭縣衛生局表示，案16859於11/26由柬埔寨入境，並在台北市的防疫旅館完成14天居家檢疫後回到宜蘭；個案持有入境前三日內陰性證明，並於入境後（11/27）、解除檢疫前（12/9）接受採檢，報告均為陰性，於12/11返回宜蘭。

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不過，個案於12/13上午因喉嚨痛，使用自費家用快篩檢測，結果為陽性，衛生局接獲通報後，立即安排到醫院進行PCR篩檢，惟採檢結果仍為陽性且Ct值為12。衛生局除安排個案入院治療外，即刻展開疫調，並匡列接觸者3名同住家人及1名自台北返家時接送的親友，共4人接受居家隔離，4人經PCR採檢，結果都為陰性。

衛生局進一步說明，由於個案返家後係在家繼續自主健康管理，僅至住家附近商店購物，而該商店已採行實名制，衛生局亦能掌握相關人員動態，因此暫無需要公告其足跡。另外，該店家業已完成清消，員工也已進行PCR採檢且結果皆為陰性。由於目前在宜蘭與該個案接觸過之人員採檢結果皆為陰性，且其在台北市係住在防疫旅館，因此推測感染源來自國外，而本案目前亦列為境外移入個案。