快訊／徐國勇公投前夕扭傷腳　醫叮嚀：至少休3個禮拜

▲內政部長徐國勇腳扭傷。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

12月18日四大公投進入最後倒數2天，內政部長徐國勇今（15日）拄著登山杖前往立法院內政委員會備詢，引來現場官員和媒體關注。他受訪時解釋，其實在本週一就扭傷，昨天中午才去看醫生 ，醫生叮嚀至少休息3週才會康復；媒體問及是否還可以投票？他回應：「投票當然可以投，用手又不用腳！」

徐國勇表示，週一早上扭傷，接著就到立法院內政委員會與會一整天，也沒有處理傷勢，但當天晚上腫起來，由於週二答應王美惠赴嘉義，但週二中午時再忍不住傷勢去就醫，連走路都不能走，醫師還噹他「扭到腳馬上就要去看」。

針對傷勢，徐國勇表示，醫師說至少要3週才能康復，今天已經感到稍微緩和，過兩天回診，而若之後有公投宣講「就坐著講就好」。

中選會14日公告，全國性公民投票案第17案至第20案投票權人人數為1,982萬5,468人。依《公民投票法》規定，1/4以上的投票權人投票，且同意票數大於不同意票數，通過門檻為495萬6367票。

中選會提供投開票所地點線上查詢，民眾即日起可透過「110年全國性公民投票專區」網站，就可以看到「我要去哪投票」平台，即時查詢投開票所地點。

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