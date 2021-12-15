兒子LINE的訊息都是「亂碼」　警破門驚見他倒臥浴室3天

▲男子腦中風倒臥浴室，3天後被家人發現已氣若游絲。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市50歲獨居的陳姓男子，日前因天氣寒冷引起腦中風倒臥在浴室，陳男手指不靈活加上意識模糊，嘗試以line向母親發出求救訊息，不料都是注音符號，陳母誤以為是亂碼，不以為意，後來陳男姊姊一直連絡不上弟弟，求助警方到場協助，赫然發現陳男已經躺了3天，氣若游絲，還好生命穩定。

台中市警二分局立人派出所13日下午接獲陳姓女子報案，她著急表示多日聯繫不上弟弟，人已在弟弟家門口卻沒有鎖匙進去，警員周錦賢、蘇建瑜與警專實習生林裕霖趕赴現場，但陳女弟弟家圍牆柵欄高達2公尺，幸好身高近180公分的林裕霖，身手矯捷的翻過圍牆，從內部打開門鎖，順利讓員警及家屬進入屋內，眾人一進門就聽到陳男微弱的呼救聲，原來他已倒臥在浴室3天，氣若游絲，所幸通報119送醫救治，生命跡象穩定。

員警表示，陳男倒下時曾試圖向母親求救，傳了一封只有零星注音符號的訊息給母親，但家人以為弟弟是誤傳亂碼，並未意識到是求救訊號，直到連續3天都沒有他的音訊，撥打電話也沒有回應，到弟弟家中查看大門深鎖，但交通工具都在家中，這才驚覺事態嚴重。

家屬表示陳男患有高血壓，近日因氣候變化大而引起腦中風，經送醫開刀後，持續治療恢復中，陳女相當自責未即時發現弟弟的求救訊息，延誤送醫時間，但非常感謝員警積極熱心的協助，員警安慰「人救回來是最重要的！」