真的浮在水面！日本火山浮石漂到澎湖　成國小自然課教材

記者陳洋／澎湖報導

日本小笠原群島的海底火山「福德岡之場」8月噴發以後，火山浮石逐漸隨洋流擴散，現在連澎湖都有發現，國小的自然科學老師在海邊撿拾後，確認這就是不多見的浮石，能夠浮於水上，將用來作為課程教材，讓小朋友認識更多不同材質的石頭。

▲澎湖的後寮天堂路、湖西龍門海域都有發現來自日本的浮石。（圖／記者陳洋翻攝）

龍門國小自然科辛姓老師說，是不是來自日本的浮石，得研磨過後用顯微鏡觀察，但澎湖本身沒有浮石這個種類，很少見到浮石這種東西。辛老師說，浮石是海底火山噴發後，經過海水急速冷卻的物質，內外充滿氣孔，質地比一般石頭輕了許多，所以放在水上會漂浮起來，光拿在手上就感覺得出不同。

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▲自然科學老師在海邊撿拾後，將用來作為課程教材。（圖／記者陳洋翻攝）

記者實測，拿幾顆浮石往水桶丟，果然出現石頭浮於水上的畫面，完全顛覆石頭必定往下沈的認知，也證明了同樣都是石頭，經過不同的產生過程，就會產生不同結果的自然規律。

▲浮石是海底火山噴發後，經過海水急速冷卻的物質，內外充滿氣孔，質地比一般石頭輕了許多。（圖／記者陳洋翻攝）

這些透過洋流來帶來的浮石，是否會對海洋生態造成影響，還有待進一步研究，但對課程教學來說，能有多一種在地少見的物質作為教材，對學生來說也很新鮮。