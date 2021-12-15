義大利富商跨海搶幼女監護權　台籍空姐被控略誘結果出爐

▲義大利富商為了女兒監護權，跨海控告前女友妨害家庭。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

義大利藍姓富商7年前和台籍詹姓空姐未婚生下1女，之後2人關係破裂，為了爭奪女兒監護權上演搶人大戰，藍姓富商委託律師跨海提起民刑訴訟，其中刑事部分，富商指控詹女違反法院保護令，謊稱女兒護照遺失，申請補發後強行把孩子從義大利帶回台灣，涉嫌違反保護令、準略誘等罪，台北地檢署15日以空姐無犯意、罪嫌不足等理由，處分不起訴。

據了解，藍姓富商是在2007年因公務來台時，認識了詹姓空姐並進而交往，2人在2014年未婚生下1名女兒，一家三口在台北生活了幾年後，富商在2017年底，以祖母病重為由，帶著女兒回到義大利家族團聚，成為2人跨海搶人的導火線。

空姐認為，富商當時是謊稱帶孩子回去過聖誕節，卻不遵守約定，歸期一延再延，帶走女兒1年後，她在2019年初，前往義大利探視女兒，女兒說不想再和媽媽分開，但因為富商不拿出女兒的護照，所以她向台灣外館申請遺失補發，返台之後，她也願意讓富商到家裡探視女兒。

但富商指控，當時士林地方法院已經裁定，空姐應該把女兒交給他帶去義大利，卻謊稱孩子護照遺失，強行把孩子拐回台灣，涉嫌妨害婚姻家庭罪章中的準略誘、以及違反保護令等刑事罪名，富商另外也在台灣提起孩子監護權的民事訴訟。

檢察官調查本件刑案部分認為，當時所謂的法院保護令裁定，其實已經抗告發回，尚未確定，不能說空姐主觀上有要違反保護令的犯意，此外，當時雙方都享有對孩子的親權，空姐幫孩子補辦護照回台，事後雙方都能透過管道保持聯繫，沒有剝奪對方行使親權的問題，全案在2020年首度偵查時，以罪嫌不足處分不起訴，經高檢署再議發回，再次不起訴。

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