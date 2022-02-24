陌生男靠近「提1要求」她秒起戒心！下秒羞愧笑了：是暖爸爸

▲原PO在超市遇到陌生男子來求助，結局暖翻網友。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

「以為是怪杯杯，結果是暖爸爸！」一位女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》發文，說她要採買日用品時，有個黑衣男突然靠近問「能不能幫我一個忙？」讓她瞬間起警戒心，以為對方要借錢。結果男子的請求讓原PO秒羞愧，也馬上伸出援手，讓其他人直讚，「好溫馨的故事」、「好爸爸！妳真棒！」

這位女網友文中表示，她當時正在挑日用品，「還在抉擇困境時，有個男人問我能不能幫他一個忙」，這時她下意識認為對方有什麼意圖，本想警覺地回「我沒有帶錢，我都刷卡！」結果男子馬上繼續說，自己是一位單親爸爸，是來幫女兒買衛生棉的，卻不知道該怎麼買。

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聽到這句，原PO忍不住在心中冒出OS，「對不起我誤會你了！以為是怪杯杯，結果是暖爸爸。」並馬上幫對方挑了幾款她平常會用的衛生棉。接下來的一幕更讓她不禁笑出來，「想說日用、夜用各一組應該夠，這位爸爸還說既然有特價，那多買一點，買到籃子都快滿出來了，下次再買應該是半年後了（？）。」

看到貼文後，其他人紛紛會心一笑，「真是好爸爸，還有版主善心的幫忙」、「暖把拔！想當他女兒（欸？」、「謝謝有妳！那位爸爸一定覺得被救了一回」、「好爸爸！值得嘉許」、「願意幫忙買女性用品的都是好男人。」還有女網友笑說，「我爸之前也是直接買一大袋包裝的，直接用到畢業。」