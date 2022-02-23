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「一年煮360天」婆婆嗆：煮好4天菜才回娘家！她回來開冰箱氣炸

▲煮飯,老婆,人妻（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO過年回娘家，婆婆卻喊沒東西吃。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

日前有人妻抱怨，每天煮飯給婆婆吃，結果某一週末回娘家，婆家4人直接找上門，還聯合起來指責審問她，引發網友眾怒。類似狀況也發生在另一名人妻身上，原PO怒轟，一年360天都煮飯給婆婆吃，她過年想回去放鬆4天，結果婆婆戲精上身喊話「妳回娘家四、五天，我自己在家會沒飯吃。」

一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》表示，初二要回娘家4至5天，結果年前，婆婆要求原PO先煮好初二的菜，如此一來，大姑、二姑兩家子回娘家才不會挨餓，最後婆婆還補充了一句，不好意思麻煩女兒管理餐食，「妳回娘家四五天，我自己在家會沒飯吃。」

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此話一出，原PO理智線當場斷裂，明明大姑、二姑住不遠，「我就想問，哪裡不好意思？妳要求我做這些就不會不好意思？我一年管飯360天，讓兩個人分擔五天不行嗎？而且婆婆平常不是很會自己煮噴（台語：廚餘）吃，最好是我不在家就會餓SI（死）！」

儘管內心充滿怒火，但心軟的原PO還是準備小菜、買櫻桃與零食等，就是以防婆婆在家會餓著。結果初五從娘家回來，原PO打開冰箱那一瞬間再度爆氣，小菜幾乎沒動過、櫻桃快爛掉，大年初一煮的湯也原封不動，而婆婆還愜意煮了喜愛的菜湯。

▲▼ 年夜菜,過年,圍爐 。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO初五回來，發現滿冰箱都是食物 。（示意圖／記者施怡妏攝）

正當原PO欲哭無淚時，只能慶幸老公是神隊友，「面對婆婆不合理要求的時候，都能站出來幫我拒絕且不接受討價還價，也不會要求我稍微退讓、委屈配合。」

文章曝光後，網友也翻白眼回應，「以後都不要準備了，給她們自己買自己愛吃的」、「看到這樣的家庭，很讓人無言啊」、「對人！別人的老公不會讓妻子委屈求全，加油」。

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