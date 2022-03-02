林姿妙確定免押　高等法院撤銷女兒無保請回部分

▲宜蘭縣長林姿妙確定不用羈押。（圖／記者游芳男翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣長林姿妙捲入土地徵增值稅貪污等弊案，遭檢方聲請羈押，但宜蘭地院裁定80萬元交保。檢方雖提出抗告，但高等法院審理後，認為林姿妙雖有羈押事由，但無羈押必要，因此駁回檢方對她的抗告。但高院認為林姿妙女兒林羿伶有滅證之虞，因此撤銷她無保請回的裁定，發回更裁。

宜蘭地檢署上月22日第二度對林姿妙發動搜索，並帶回林姿妙、兒子林佑澤、女兒林羿伶與農業處處長康立和等人。檢方在偵訊後對林姿妙、林羿伶、康立和3人，向法院聲請羈押禁見。但宜蘭地院審理後，根據檢方提出的資料，認為林姿妙雖然有涉犯貪污罪嫌、犯罪嫌疑重大，但並無羈押必要，因此改裁定80萬元交保；另外林羿伶、康立和2人則獲得無保請回。檢方不服，提出抗告。

高院2日傍晚作出裁定，高院認為林姿妙雖有涉犯貪污罪的羈押事由，但無羈押必要，因此地院諭知80萬元交保，足以拘束林姿妙並確保後續審判、執行進行，高院認為宜蘭地院所為裁定並無不當，駁回檢方這部分的抗告，且不得再抗告，林姿妙確定不用羈押。

但林羿伶的部分，高院認為她就案情有避重就輕之卸責情形，另外也有湮滅重要訊息的行為，堪認她面對司法追訴時，有使案情晦暗以避免刑責之傾向。高院認為地院裁定未審酌這部分，因此撤銷無保請回的裁定，發回地院更為裁定。

至於康立和涉案部分，高院認為他雖犯罪嫌疑重大，但依照檢方提出的人證、物證，均不足以認為康立和有檢察官聲請所指之羈押原因，高院最後認為地院對他無保請回的裁定並無違誤，也駁回檢方這部分的抗告。

▼林姿妙女兒林羿伶。（圖／記者游宗樺攝）