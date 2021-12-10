曾幫馬英九辯護知名律師慘了　侵吞當事人100萬買股票遭起訴

▲曾為馬英九洩密案辯護的名律師蔡茂松，涉嫌侵占當事人託管的100萬元遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

名律師蔡茂松2017年間在處理1件離婚訴訟時，以避免當事人妻子要求分配剩餘財產為由，代當事人保管100萬元現金，還為了幫當事人省下保管費，自己寫下本票當作借據使用，沒想到蔡直接把錢拿去投資未上市股票，當事人過了4年仍討不回，憤而提告，台北地檢署10日依業務侵占罪起訴蔡茂松。

蔡茂松是美國杜克大學法學碩士，曾任高檢署檢察官，轉任律師後，曾參與過前衛生署長涂醒哲遭誣指舔耳案、前總統馬英九被控洩密案、SOGO百貨股權案等多項官司訴訟，但他過去曾因同時向訴訟雙方收錢提供法律意見，被判刑10月、減刑5月確定，並因此遭律師公會懲戒。

2017年間，蔡茂松是透過學生介紹，幫1位南部施姓男子處理離婚相關的多件民刑事官司，9月9日當天雙方約在蔡茂松當時位於台北市松仁路的事務所見面，施男身上剛好帶著100萬元的現金，蔡提醒這筆錢可能在離婚訴訟中，被妻子當成「剩餘財產分配」的標的，建議施男把錢留下給他保管。

施男因信任律師而答應，但要求蔡茂松不可動支這筆錢，蔡茂松為了擔保，簽下1張2年後到期的100萬元本票，上面註記「僅供借據使用」這張本票就由介紹這門訴訟的學生收存，結果2019年本票到期，甚至到了2021年間，蔡茂松都沒有還錢，施男覺得受騙而提告。

蔡茂松一開始承認收到這筆現金，並稱當時看當事人很可憐，如果以他代理訴訟要10萬元的代價計算，代為保管也所費不貲，為了幫當事人省錢，所以在本票上註明是「借據」，但實際上就是保管，但蔡茂松後來又改口，稱這筆錢真的是借款，他都拿去買未上市股票了，檢察官根據在場的學生證詞等事證，認定蔡茂松涉嫌業務侵占，依法提起公訴。

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