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兒遭救護車撞死　雙親心碎求償...律師偽造勝訴判決誆「獲賠千萬」

▲▼律師劉亞杰。（圖／翻攝崔媽媽基金會臉書）

▲律師劉亞杰涉嫌為了掩飾個人疏失，偽造判決書、撤回上訴欺騙當事人。（圖／翻攝崔媽媽基金會臉書）

記者劉昌松／台北報導

律師劉亞杰10年前接受1對父母委託，為兒子遭救護車撞死的事故，向台北市政府求償，但劉亞杰忘了繳裁判費敗訴確定，去年劉亞杰為了解決當事人追問，竟然偽造法院判決書，佯稱法院判父母可獲賠1600萬元，父母拿著判決向市府詢問才知道受騙，劉亞杰另外還曾因不想幫當事人代墊6萬元鑑定費，擅自撤回上訴，被台北地檢署依偽造文書等罪起訴。

劉亞杰原是名律師王可富事務所的受雇律師，也曾在致力推動弱勢住居正義的「崔媽媽基金會」擔任義務律師，2013年間，劉和王分別受彭姓夫妻委託，控告台北市消防局第4大隊劍潭分隊許姓消防員，涉嫌駕駛救護車執勤時撞死他們的在唸碩士的寶貝兒子，並提起附帶民事求償1975萬餘元。

但是法院審理刑案部分認為，許姓消防員2011年12月7日晚間事發時，正在執行緊急任務，全程開啟警示燈及警鳴器，在承德路左轉士商路時，曾確認對向車輛停止才緩慢轉彎，因彭男突然從對向騎車高速駛來，救護車煞車不及才撞上，判決許姓消防員無罪。

▲▼律師劉亞杰。（圖／翻攝崔媽媽基金會臉書）

▲劉亞杰曾是崔媽媽基金會義務律師。（圖／翻攝崔媽媽基金會臉書）

彭姓夫妻的求償案因此改為正常民事程序進行，當事人依法必須補繳裁判費18萬5888員，劉亞杰收到補繳裁定後，卻逾期未繳，也沒通知彭姓夫妻去繳，導致民事求償案在2013年12月4日裁定駁回，劉亞杰卻為了隱瞞自己的疏失，持續向彭姓夫妻謊稱，案件審理中。

2020年1月間，彭姓夫妻覺得訴訟拖延太久，一在追問下，劉亞杰拿出1份判決書，說法院已經判決彭男獲賠805萬元、彭妻獲賠827萬元，並提「台灣士林地方法院民事判決確定證明書」，彭姓夫妻11月間因為等不到市府聯繫賠償事宜，自行打電話1999陳情詢問，才發現判決書根本是假的。

此外，三峽李姓、王姓等3人因為鄰近建商施工打樁不慎，導致住家出現裂痕滲水，向建商提告求償19萬到90萬不等，結果新北地院一審只判2萬到7萬元不等，3人改委任劉亞杰提起上訴，劉亞杰向當事人宣稱，上訴後要用來證明屋損修復的補充鑑定費大概只要幾千元，沒想到最後鑑定單位回函表示要6萬元。

▲▼有罪判決，簡易判決，司法，官司。（圖／pixabay）

▲檢察官起訴劉亞杰涉嫌背信、偽造公文書等罪。（示意圖／pixabay）

劉亞杰不想幫當事人代繳鑑定費，又不想讓當事人知道鑑定費比他預估的高出許多，在二審高院訂2019年12月6日開庭當天，先打電話給當事人說，他自己有別的案子撞庭，會向法院請假，當事人也因此就沒去法院，而劉亞杰則是自己偷偷準時出庭，向法院表示當事人要撤回上訴，當事人事後收到法院發回的上訴裁判費才發現被律師耍了。

檢察官調查後認定，劉亞杰在彭姓夫妻為子求償案中，涉犯偽造公文書、公印文等罪，在拒繳鑑定費案中則是違背當事人委託，擅自撤回上訴，害當事人損失爭取更多賠償金的機會，涉嫌背信罪，依法提起公訴。

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