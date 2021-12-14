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卡提諾小說版消失原因曝　號稱「上萬本爽爽看」竟是雇工抄來的

▲▼卡提諾論壇小說版因涉及抄襲一度消失，現在已經重新開版。（圖／翻攝論壇）

▲卡提諾論壇提供時事、正妹、休閒，以及小說等多種看板，各有網友支持。（圖／翻攝論壇）

記者劉昌松／台北報導

知名論壇「卡提諾」的小說版，因為號稱提供上萬部小說連載，曾吸引大批網友長期點閱，站方甚至推出專屬APP供死忠讀者付費閱讀，但小說版在前年無預警關版，不少讀者心碎詢問原因，原來是站方被查出，為吸引流量賺廣告，15年來花錢找人抄襲數千部小說，台北地檢署依違反《著作權法》起訴伍姓前執行長等15人。

卡提諾論壇是由「網鈺數位科技公司」經營，目前登記負責人是伍姓前執行長的父親，而一度消失的小說版已恢復營運，小編在2019年公告版規，包括「禁止張貼有版權的文章。轉貼文章附上文章出處與網址。用戶於本站發表文章，若有版權疑慮，需自負法律責任；本站不審核文章的合法性，如有版權內容爭議的文章，站方會直接刪除文章。」

▲▼卡提諾論壇小說版因涉及抄襲一度消失，現在已經重新開版。（圖／翻攝論壇）

▲卡提諾論壇小說版因涉及抄襲一度消失，現在已經重新開版。（圖／翻攝論壇）

檢方起訴指出，伍姓前執行長和李姓友人，在2006年間共同出資，買下卡提諾論壇的網路平台經營權，為了藉由網路流量，獲取廣告利潤，找來找來蘇姓男子一起，未經同意就把新月出版集團旗下新月、邀月、花園等公司擁有著作權的網路、紙本小說內容，重製上傳論壇。

2008年7月間，伍男等3人意識到卡提諾論壇的流量，主要來自於小說區，乾脆在大陸杭州成立派洛特數碼科技公司，以論件計酬的方式，直接找大陸人擔任「重製手」專責抄襲，到了2014年間，卡提諾業務狂飆，公司不斷擴編，甚至開始找人專責管理小說版，並開發相關APP。

▲▼新月出版集團控告卡提諾論壇涉嫌違反《著作權法》。（圖／翻攝新月市集網站）

▲新月出版集團控告卡提諾論壇涉嫌違反《著作權法》。（圖／翻攝新月市集網站）

檢察官指揮新北市調處查出，卡提諾除了以每則貼文人民幣1.5元代價，在大陸找重製手外，還在論壇推出「苦勞值」、「金幣」等獎勵，誘使會員協助重製上傳到論壇網頁，另外為了因應先後推出的「追書趣APP」、「卡提諾論壇APP」會吸引更多點閱，在以每則貼文新台幣1.4元代記，聘請台籍重製手，翻譯先前被翻成簡易文的盜版小說。

此時卡提諾除了靠流量賺廣告費外，也推出訂閱制，網友只要每月支付99元以上，就可以免除廣告干擾，甚至瀏覽隱藏內容，直到新月出版集團發現著作權遭侵害，向相關單位提出檢舉，Google Play store趕緊把「追書趣APP」強制下架，卡提諾也一度將小說版關閉。

辦案人員清查，卡提諾論壇15年來，涉嫌非法重製的他人著作財產權多達數千部，但公司上上下下都不願賠償受害者的數千萬元損失，甚至對犯行避重就輕，台北地檢署調查後，依違反《著作權法》起訴網鈺數位科技等2公司，以及伍、李、蘇等13名經營幹部與主管。

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