香港壹傳媒被清算　陸委會：密切關注「防黑手伸入台灣」

▲香港壹傳媒遭到清算。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

香港法院15日頒令壹傳媒即時清盤（清算），有民間團體擔憂此舉可能令蘋果日報員工個資、新聞資料庫遭到不當利用。對此，陸委會表示，政府正持續密切關注壹傳媒清算事件發展，並預先保障國人個資與隱私，如果相關方面藉機將侵犯自由人權的黑手伸入台灣，相關機關將依法採取必要的因應作為，以保障民眾權益及公共利益。

陸委會提到， 「港版國安法」實施以來，相關方面大舉引用該法拘捕香港民主、社會人士，並持續侵害港人在新聞、言論、出版等各領域之自由權利，此種罔顧人民權利之作為，不僅已引起國際社會嚴重關切，更不見容於國內外民意。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會提到，近期外界及民間團體提出香港相關方面執意以「港版國安法」凍結香港壹傳媒資產並強制清算，除傷害原有股東權益，恐使台灣蘋果日報員工個資、新聞資料庫等遭不當利用，致台籍員工及相關人士可能面臨追訴風險，及相關個資與隱私恐受侵犯之擔憂。

陸委會強調，人身自由、言論自由、個人隱私保護等，都是憲法保障之人民基本權利，特別是個人資料之保護，凡新聞媒體事業基於報導之特定目的而蒐集的個人資料，其相關處理及利用均須嚴格遵守法律限制，以防止個人資料之洩漏或遭不法濫用。倘若蒐集之特定目的消失，亦應依法刪除、停止處理或利用該項資料。

陸委會還說，政府正持續密切關注壹傳媒清算事件發展，並預先保障國人個資與隱私，如果相關方面藉機將侵犯自由人權的黑手伸入台灣，相關機關將依法採取必要的因應作為，以保障民眾權益及公共利益。