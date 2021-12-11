　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

汪洋海論強調統一決心　陸委會：中共對台充滿「虛偽兩面」

▲▼ 2021海峽論壇、汪洋 。（圖／記者任以芳攝）

▲汪洋在海峽論壇上致辭。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國政協主席汪洋11日上午在「海峽論壇」上致詞，強調大陸有必勝信心解決台灣問題，並痛批分裂國家必將身敗名裂。對此，陸委會下午表示，中共對台專橫行徑與統戰分化，充滿虛偽兩面本質，「盼國人看清中共兩面手法，共同維護國家最大利益。」

陸委會指出，中華民國台灣是主權國家，兩岸互不隸屬，民主台灣的未來與發展，中共專制政權無權置喙與參與，我方也絕不接受其自欺欺人、蠻橫設定的兩岸關係發展路徑。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會提到，北京當局一再誤判情勢發展，其採取政治脅迫與統戰分化行徑，均充斥虛偽兩面本質，是威脅台海和平及危害民主自由的破壞者，「中共錯誤僵化的對台策略已使其自陷於惡性循環的矛盾困境，台灣及國際社會已呼籲其自制並採取防範作為。」

陸委會強調，近期中共對台諸多負面作為已造成台灣朝野各界反感，更印證「海峽論壇」實為單邊統戰平台；陸委會一貫的交流政策規範提醒，已有效遏阻對岸統戰操作。

陸委會還說，「我們支持健康有序、合於法規的互動往來，不希望中方設置政治與人為障礙，阻礙相互瞭解，盼國人看清中共兩面手法，共同維護國家最大利益。」

▲▼海峽論壇,汪洋。（圖／記者任以芳攝）

►為何冷天也不用蓋被子！

ET快訊
快訊／全台ATM驚傳大出包　財金公司回應了！
快訊／冰淇淋驗出致癌物超標！GODIVA首發聲
LINE收到「這訊息」爆反感　網白眼：連讀都懶得讀
快訊／全台ATM驚傳大當機！　無法領錢
快訊／BMW駕駛攔截擋重機　下車「慘遭辣椒水攻擊」
「BMW休旅車」不能當禮車？　新郎曝原因...網刷三觀：長知

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反對萊豬進口就不能加入CPTPP　馬英九斥：胡說八道

顏寬恒沙鹿後援會成立　標哥怒：新聞每天攻擊我們父子

公投黃金周　蔡英文合體林靜儀：服務不是為了特權份子而存在

「戰鬥藍」大造勢藍營大咖齊聚　趙少康喊現場破萬人

汪洋海論強調統一決心　陸委會：中共對台充滿「虛偽兩面」

民進黨宣講公投「找辣妹熱舞」　國民黨批物化女性：范雲在哪？

人民才是主人！韓國瑜表態「4個同意」　批民進黨只剩貪婪與狂妄

要楊植斗絕食保重身體　管碧玲：綁大選恐變「公投亂大選」

圖／決戰公投黃金週！戰鬥藍立法院旁大造勢　人潮爆滿

注意！秋鬥、國民黨遊行12日登場　周邊交管曝「這路段今晚實施」

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

《聲林之王3》選手講話娃娃音「唱歌低沉嘶吼」　《傲嬌》喉音饒舌...徐佳瑩：聽了很過癮！

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

2歲童外婆家走失！監視器查真相　竟是「5隻狗」帶他逛街走到土地公

加拿大議員再挺台！逼政府表態　「要不要和台灣站一起？」全場歡呼

反對萊豬進口就不能加入CPTPP　馬英九斥：胡說八道

顏寬恒沙鹿後援會成立　標哥怒：新聞每天攻擊我們父子

公投黃金周　蔡英文合體林靜儀：服務不是為了特權份子而存在

「戰鬥藍」大造勢藍營大咖齊聚　趙少康喊現場破萬人

汪洋海論強調統一決心　陸委會：中共對台充滿「虛偽兩面」

民進黨宣講公投「找辣妹熱舞」　國民黨批物化女性：范雲在哪？

人民才是主人！韓國瑜表態「4個同意」　批民進黨只剩貪婪與狂妄

要楊植斗絕食保重身體　管碧玲：綁大選恐變「公投亂大選」

圖／決戰公投黃金週！戰鬥藍立法院旁大造勢　人潮爆滿

注意！秋鬥、國民黨遊行12日登場　周邊交管曝「這路段今晚實施」

攻城獅球團公布第2吉祥物　瑞迪正式打卡月薪同步曝光

「本土劇女神」曾莞婷奪國際影后！曾被算命師斷言：一輩子拿不到獎

MAMA／ITZY舞台合作「超猛大咖」！他狠瞪留真　一句台詞震撼全場

連7年主持耶誕城演唱會！黃子佼沒空陪孟耿如　納豆怨「舅舅侯友宜不找我」

反對萊豬進口就不能加入CPTPP　馬英九斥：胡說八道

麥當勞限定「行走聖誕樹甜筒」太可愛！加上鯛魚燒網狂打卡：顏值勝出

顏寬恒沙鹿後援會成立　標哥怒：新聞每天攻擊我們父子

對尬畫面曝！X6「剪車」遭騎士噴滿臉　網酸：傷害到尊貴四輪大爺

新北警停車場被抓酒駕！他不服提行政訴訟：是代駕要我移車

公投黃金周　蔡英文合體林靜儀：服務不是為了特權份子而存在

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

快訊／中研院女染疫！新北擴大匡列97人　PCR採檢結果出爐

綠營大咖女立委陷林秉樞風暴！她曝合照

「綠營女立委」和林秉樞包廂吃飯　照片曝光

LIVE／確診女研究員足跡遍汐止　侯友宜最新說明

指標性環保團體「綠盟」表態　不同意三接遷離

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

韓國瑜表態「4個同意」　批民進黨只剩貪婪與狂妄

新北耶誕城演唱會照辦　侯友宜：以防疫最高標準管制

蔡英文執政5年斷交8國　國民黨：民進黨只會卸責甩鍋

民進黨公投宣講搬辣妹熱舞！他傻眼怒轟

黃士修自稱「民進黨邀請入閣」　幕僚傻眼：有妄想症？

黃士修自爆「民進黨高層邀入閣」　總統府：幻想

公投不表態恐遭黨紀處分　侯友宜：做對的事這才是我應該做的事

指揮中心稱會動物傳人　柯文哲：2.5億確診例僅3例

更多熱門

相關新聞

海峽論壇登場　朱立倫：繼續推動兩岸和平發展

海峽論壇登場　朱立倫：繼續推動兩岸和平發展

海峽論壇大會11日在廈門舉行，在大陸全國政協主席汪洋致詞之後，國民黨主席朱立倫也透過預錄影片致詞，他表示，他會秉持中國國民黨的黨章、黨綱的規範，以民眾福祉為己念，繼續推動兩岸和平發展。

海峽論壇「特色鄉村交流」登場 兩岸「三農」領域專家雲對話

海峽論壇「特色鄉村交流」登場 兩岸「三農」領域專家雲對話

朱立倫遺憾中國打壓　前外交官酸：明天出席海峽論壇記得譴責中共

朱立倫遺憾中國打壓　前外交官酸：明天出席海峽論壇記得譴責中共

兩岸交流　蔡政府戒心遠大於信心

兩岸交流　蔡政府戒心遠大於信心

尼加拉瓜與台斷交轉投大陸 陸委會：中共以金錢利益強奪我邦交國

尼加拉瓜與台斷交轉投大陸 陸委會：中共以金錢利益強奪我邦交國

關鍵字：

汪洋海峽論壇陸委會

讀者迴響

熱門新聞

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

辣妹歌手遭男星家暴「耳膜穿孔」：從女友變砲友

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

邱澤曾「公開追張鈞甯」1天就被打臉！全敗在1關鍵

少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」驚悚畫面曝！

金鐘獎得主「被拍碎車窗」！臉部割傷慘濺血

Makiyo直播突失控怒砸鏡頭！飆罵「你沒被打過吧」

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

印度神童預言又中　6事件一次看

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

更多

最夯影音

更多
許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸
華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面