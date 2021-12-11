汪洋海論強調統一決心　陸委會：中共對台充滿「虛偽兩面」

▲汪洋在海峽論壇上致辭。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國政協主席汪洋11日上午在「海峽論壇」上致詞，強調大陸有必勝信心解決台灣問題，並痛批分裂國家必將身敗名裂。對此，陸委會下午表示，中共對台專橫行徑與統戰分化，充滿虛偽兩面本質，「盼國人看清中共兩面手法，共同維護國家最大利益。」

陸委會指出，中華民國台灣是主權國家，兩岸互不隸屬，民主台灣的未來與發展，中共專制政權無權置喙與參與，我方也絕不接受其自欺欺人、蠻橫設定的兩岸關係發展路徑。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會提到，北京當局一再誤判情勢發展，其採取政治脅迫與統戰分化行徑，均充斥虛偽兩面本質，是威脅台海和平及危害民主自由的破壞者，「中共錯誤僵化的對台策略已使其自陷於惡性循環的矛盾困境，台灣及國際社會已呼籲其自制並採取防範作為。」

陸委會強調，近期中共對台諸多負面作為已造成台灣朝野各界反感，更印證「海峽論壇」實為單邊統戰平台；陸委會一貫的交流政策規範提醒，已有效遏阻對岸統戰操作。

陸委會還說，「我們支持健康有序、合於法規的互動往來，不希望中方設置政治與人為障礙，阻礙相互瞭解，盼國人看清中共兩面手法，共同維護國家最大利益。」