尼加拉瓜與台斷交轉投大陸　陸委會：中共以金錢利益強奪我邦交國　

記者魏有德／台北報導

尼加拉瓜今（10）日與台斷交並火速與大陸復交，對此，陸委會發出聲明，譴責中共當局以金錢利益惡意強奪我邦交國、粗暴打壓台灣的國際交往與生存空間、破壞台海和平穩定基礎，「對岸一再惡意挑釁，我政府將堅定捍衛國家主權尊嚴與民主自由，台灣更不會屈服妥協。」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

▲中國大陸和尼加拉瓜復交。（圖／翻攝自央視）

陸委會指出，中共當局不僅是造成當前台海情勢低盪緊張的源頭，其專制政權虛偽、兩面本質，強勢侵犯台灣及他國主權安全的掠奪野心，已嚴重威脅區域和平及國際格局，更危害民主自由價值體系，絕非全球秩序的負責任行為者，此為國際公認事實。

陸委會表示，北京方面以「一個中國原則」謬論、加大對台外交軍事打壓與經濟脅迫，威逼我屈從其錯誤政治主張，更反映出其面臨內外部治理困境下，藉此惡劣行徑轉移焦點並打擊民主台灣的決策誤判，勢將面對嚴重的反噬後果。

陸委會強調，北京當局是兩岸關係與區域安全的破壞者，必須立即停止挑釁愚昧作為，「中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，台灣人民只會更加團結，絕不可能接受其任何圖謀不軌的主張。」

陸委會呼籲，國際社會應正視中共正在進行的戰略擴張與掠奪行徑，我政府將持續自我防衛及維護臺海和平，堅守總統「四個堅持」底線，並與國際社會深化合作，妥慎應處當前情勢。

尼加拉瓜與大陸復交後，國台辦發言人馬曉光隨即發聲明指出，台灣是中國一部分，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，「我們讚賞有關國家順應大勢，支持中國的統一事業，歡迎所剩無幾的若干個台所謂『邦交國』認清大勢，早日站到歷史正確的一邊。」

馬曉光還指，歷史和現實再次表明台獨是絕路，任何人任何勢力都阻擋不了祖國完全統一和中華民族偉大復興的歷史大勢。