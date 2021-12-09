不甩統戰說！海峽論壇明10日登場　陸官方：好飯不怕晚

▲ 第十三屆海峽論壇前發布會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

第十三屆海峽論壇今（9日）舉行記者發布會，由海峽論壇組委會辦公室副主任鐘志剛介紹，今年聚焦「擴大民間交流、深化融合發展」，台海雙方將舉行線上線下活動。至於談到陸委會指出「海論」是統戰活動，呼籲台灣民眾不要輕易參加。對此，鐘志剛表示，不論遇到什麼困難，海峽論壇依舊是兩岸民間溝通、交流的最重要平台。儘管活動因疫情推遲，有一句老話「好飯不怕晚」。

陸委會已經多次警告，海峽論壇是中共主辦的大型對台統戰平台，奉勸民眾及民間團體勿輕易參加。日前，大陸國台辦發言人馬曉光率先回應，民進黨色厲內荏的「綠色恐怖」可以休矣！陸委會針對台灣各界參與海峽論壇，公然發出威脅恐嚇，已經不是第一次。

▲海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省政府台港澳事務辦公室副主任鐘志剛 。（圖／記者任以芳攝）

海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省政府台港澳事務辦公室副主任鐘志剛也指出，「不論遇到什麼困難和干擾，海峽論壇這個兩岸民間溝通、交流的重要平台都將繼續發揮助推兩岸交流合作、弘揚中華文化、促進兩岸同胞心靈契合等獨特作用。」

鐘志剛也強調，海峽論壇持續舉辦，充分彰顯大陸方面願意以最大誠意、盡最大努力，繼續推動兩岸關係和平發展、融合發展的信心。

受疫情影響，原本六月舉行的海峽論壇已經連續兩年推遲舉行，今年更是延到12月舉辦。張志剛則說，有一句老話「好飯不怕晚」。截至目前，福建省新冠疫情防控有序有效，在閩台胞台企未發生新冠肺炎疫情感染情況，也是在12月舉辦本屆海峽論壇的最主要考慮。

▲海峽論壇廈門市保障辦主任黃燕添。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》觀察，今年防疫規格比去年還嚴格，所有媒體每隔48H要做一次核酸檢測。海峽論壇廈門市保障辦主任黃燕添強調，「針對這次活動將強化對參會人員的健康管理和核酸檢測的核查核驗，明確活動場所消殺通風、防疫物資、個人防護、就餐管理等準備。」

至於，今年兩岸如何視訊交流？海論主辦方強力升級「兩岸雲視訊」，加入融媒體陣容。引入大陸美食平台餓了嗎、購物電商閒魚，實現雲對話、雲旅遊，首創台青播台貨，短視頻互動，舉辦線上線下搶答、小遊戲、情境劇等方式，吸引台灣民眾線上參與。

本屆海峽論壇將於明10日登場，相較去年沒有國民黨高層參與，也成為國共史上交流最冷的一次。今年情勢回溫，國民黨副主席夏立言參加10日的青年論壇視訊會議，黨主席朱立倫於11日開幕式視訊致詞。受疫情影響，國民黨只以視訊參加這兩場重要會議。外界觀望，大陸方面是否恢復以往層級，由大陸政協主席汪洋親自會見台灣嘉賓，或繼續以視訊替代出席致詞，值得關注。