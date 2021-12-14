轟民進黨進口萊豬　馬英九：為什麼要對美國人卑躬屈膝到這地步

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨「螞蟻雄兵 公投宣講」桃園場14日在桃園市舉辦，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及黨籍民代等齊聚一堂。針對民進黨政府進口萊豬，馬英九直批，民進黨為什麼要對美國人卑躬屈膝到這地步？

馬英九在致詞時指出，外交部聲稱若台灣反萊豬將會向國際傳遞台灣不遵守承諾的訊息，但開放萊豬的是總統蔡英文，過去開放美牛進口時，國民兩黨曾在立法院達成「牛豬分離、排除內臟」的共識，而且蔡英文宣布開放，未跟立法院商量，也沒有跟各部會討論，專制獨裁的程度讓他驚訝。

馬英九表示，美國超級市場會註明這是有萊克多巴胺，為什麼美國人可以選擇，為什麼要對美國人卑躬屈膝到這地步？農委會主委陳吉仲也很奇怪，萊克多巴胺都被公告為禁藥，但陳卻說是保健食品，「他是農委會主委，不是賣膏藥」。

針對藻礁及核四公投，馬英九則抨擊，過去蔡英文承諾過藻礁永存，但現在似乎全忘記了，經濟部還恐嚇大家三接不蓋恐缺電，但這個問題其實很好解決，就是重啟核四，核四1年200億度電，可以解除北部供電，還不用碰藻礁。

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