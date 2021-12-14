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洪秀柱籲投4同意：國民黨替民眾指明路　向恐怖情人說不

▲前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、江啟臣等人出席「我同意！YES大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

▲歷任主席馬英九、朱立倫、洪秀柱、江啟臣等人出席「我同意！YES大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨前主席洪秀柱12日在大遊行致詞時稱，「民進黨愛台灣就像林秉樞愛高嘉瑜，愛得要你死」。距離18日公投倒數4天，洪秀柱14日再次強調，民進黨一邊喊愛台灣，一邊將台灣推到戰爭邊緣、讓民眾暴露在食安危機和空氣汙染中，還剝奪民眾的言論自由，如果這是愛，絕對是「恐怖情人」的愛。

洪秀柱表示，公投進入倒數階段，她上星期日出席「秋鬥」，在濛濛細雨當中，看到好多參與遊行的民眾，大家穿著雨衣、打著傘走在路上，臉上都瀰漫著對台灣未來的憂慮、對傲慢執政者的憤怒，身為一個女性政治人物，最近的家暴新聞事件，讓她相當感慨、也相當不捨，多少罪惡假「愛」之名以行，但這不也正是台灣現在正面臨的境遇嗎？愛台灣，為的是讓台灣能生存發展，讓這塊土地上的人民安居樂業，然而現在的民進黨政府呢？

洪秀柱指出，面對四項公投案，民進黨何曾提供社會理性探討及思辯的空間？動用公款、揮霍納稅人的錢、強迫企業捐款，撲天蓋地大内宣，以政府管道散播錯誤的假訊息，這些身居高位者一邊喊愛台灣，一邊將台灣推到戰爭邊緣，讓民眾暴露在食安危機和空氣汙染中，還剝奪言論自由，不讓民眾暢所欲言、評論時政，若這是愛，那絕對是「家暴式」的愛、是「恐怖情人式」的愛，足以讓台灣死無葬身之地的「窒息之愛」，這種愛台灣人無福消受。

洪秀柱認為，四個公投案本來就不是「藍綠對決」，呼籲「四個同意」是國民黨身為最大在野黨，在謙卑聆聽民意、理性思考後，所得出的共識與結論，守住人民的健康、國家的安定、產業的發展，是國民黨至死不渝的使命，但萊豬進口後，人民的健康有保障嗎？缺電跳電不斷，產業的發展有希望嗎？藻礁被破壞、公投的權利被剝奪，國家的未來能安定永續嗎？

洪秀柱強調，從創黨之初到現在，國民黨該做的就是在混亂迷茫的時代，務實面對問題、理性找出解方，替民眾指出一條明路、一條活路，正如晚清的時候，無數先賢先烈不顧生死、拋家棄子，付出生命作為代價，去顛覆他們眼中看到「遍地腥羶、滿街狼犬」的政府。

洪秀柱說，從政者該秉持的初心，是除了廣大民眾的利益之外，個人的前途利益不應在考量範圍內，願我們永遠秉持這樣的道德勇氣及良知，不要在不該模糊的地方模糊、在不該妥協的地方妥協、在不該姑息的地方姑息，在此呼籲大家，這個星期六陪著所愛的家人、朋友一起投下「四個同意」公投票，勇敢向恐怖情人說「不」。

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