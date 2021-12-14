　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓2012開放萊豬！蔡英文稱具入CPTPP優勢　她批：當年妳擋得最大力

▲王鴻薇批評2012年擋萊劑的就是蔡英文跟民進黨。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲王鴻薇批評2012年擋萊劑的就是蔡英文跟民進黨。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文昨指韓國2012年就開放萊豬萊牛進口，對加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）具相當大優勢，加上韓國與我國多數產業具競爭關係，藉此強調開放萊豬的迫切性。但國民黨文傳會副主委王鴻薇14日批評蔡英文又在唬爛，2012年擋萊劑最大力的就是蔡英文；王鴻薇也指蔡曾說不需要拿台灣人健康來改善台美關係，並譴責她「真的當人民都是白痴是不是？」

韓國昨日宣布宣布申請加入CPTPP後，蔡英文晚間在臉書表示，此時此刻，台灣絕對有更大的迫切性，接軌國際標準，加入CPTPP。一直以來，台灣與韓國在許多產業上競爭激烈，誰先加入CPTPP，誰就更早取得關稅與投資優勢。

蔡英文說，雖然台灣在今年比韓國更早申請加入CPTPP，但是韓國早在2012年就依循國際標準，開放萊牛萊豬進口，而多年遵守國際標準的韓國，不僅國內從未傳出食安事件，現在也有相當大的優勢加入CPTPP。

蔡英文也喊話，當全球供應鏈改變，台灣經濟正在起飛，我們絕對不能在這時候停下來。這個星期六就是公投，請大家一定要回家投票，投下四個不同意，讓台灣貿易打進國際。

但對此，王鴻薇14日晚間在臉書開嗆，說韓國2012就開放萊牛豬有優勢，但2012年擋萊劑最大力的就是蔡英文。

「蔡英文昨天說，韓國在2012就開放萊牛萊豬進口，現在要加入CPTPP有很大的優勢。為了騙選票，蔡英文又在唬爛，是不是都忘記自己2012在幹麻了？」王鴻薇批評，當初擋瘦肉精最用力的，就是民進黨、就是蔡主席，不管是遊行、抗議、甚至在國會裡睡了5天4夜，霸佔議場癱瘓議事，用各種手段來阻擋，都是你們民進黨。

王鴻薇表示，民進黨現在說是遵循國際規範，但當時國際食品法典委員會（CODEX）對瘦肉精含量訂出標準後，你們民進黨立委還是在開放萊牛一案投下反對。

王鴻薇再指，幫蔡總統回憶一下，妳曾經說過：「要改善台美關係有很多辦法，不需要拿著台灣人的健康去改善，這是錯誤的代價。」

她譴責，當年用全黨之力對抗瘦肉精的蔡主席，現在大言不慚推銷萊劑。真的當人民都是白痴是不是？蔡英文，妳健忘，我們不是笨蛋，1218大家一定站出來，投下同意。

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
驚悚畫面曝光！至少50人死亡　海地油罐車大爆炸
她爆料菲傭命案「姦殺掏空內臟」　顏寬恒動怒了
吳鳳爸指定要「台灣遮陽遮雨神物」　網一看讚爆：好識貨！
她路邊吃麵驚見「周潤發坐隔壁桌」　1動作超親民
快訊／戴資穎30分鐘直落二快打勝俄羅斯　晉級世錦賽16強
林秉樞遭爆「買畫洗錢」！他揭大咖畫家身份：兒子還是創作歌手
調查官竟上「暗網」買槍！詭異理由曝光　局長就任滿月爆震撼彈
女老師睡男學生4次　「無套壞壞片」校園瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

今白天5架次共機闖我ADIZ　空軍派遣空中巡邏兵力應對

連勝文看顏寬恒被抹黑…憶起傷心事　曝民進黨SOP、受害者還有他

林秉樞遭爆「買畫洗錢」！他揭大咖畫家身份：兒子還是創作歌手

韓2012開放萊豬！蔡英文稱具入CPTPP優勢　她批：當年妳擋得最大力

闖深綠票倉！陳建銘邀蔣萬安出席社子島餐會　巧妙避開黃珊珊

快訊／遭爆角逐台北市長！　謝震武：2022、2024「不會缺席」

侯友宜千字文「國民黨傷腦筋」！林右昌：這人總統路出現最大對手

周玉蔻再控顏家惡形惡狀　「必須接受檢驗及司法追訴的命運」

法國國會兩院先後到　前議長戴扈傑15日二度訪台、將見蔡英文

快訊／駐紐約辦事處「4人確診 」　緊急疫調匡列9人PCR檢測

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

今白天5架次共機闖我ADIZ　空軍派遣空中巡邏兵力應對

連勝文看顏寬恒被抹黑…憶起傷心事　曝民進黨SOP、受害者還有他

林秉樞遭爆「買畫洗錢」！他揭大咖畫家身份：兒子還是創作歌手

韓2012開放萊豬！蔡英文稱具入CPTPP優勢　她批：當年妳擋得最大力

闖深綠票倉！陳建銘邀蔣萬安出席社子島餐會　巧妙避開黃珊珊

快訊／遭爆角逐台北市長！　謝震武：2022、2024「不會缺席」

侯友宜千字文「國民黨傷腦筋」！林右昌：這人總統路出現最大對手

周玉蔻再控顏家惡形惡狀　「必須接受檢驗及司法追訴的命運」

法國國會兩院先後到　前議長戴扈傑15日二度訪台、將見蔡英文

快訊／駐紐約辦事處「4人確診 」　緊急疫調匡列9人PCR檢測

2022最新流行3款捲髮造型！「蝴蝶燙」柔美女神感爆棚又好整理

國泰R1受益人大會明日舉行！金管會：提案超限 　表決將具瑕疵

台中碩士男是「酒吧獵人」！帶妹離開5次都沒事　第6次慘了

今白天5架次共機闖我ADIZ　空軍派遣空中巡邏兵力應對

18歲女兒住家裡付房租　爆乳媽被罵回擊了「那是孩子買房基金」

快訊／海地第二大城「油罐車大爆炸」！至少50人死亡

何超儀新片教粵語粗話！金球影帝被整吐「他Ｘ的快點」打招呼

川普政變PPT文件曝光！拒認輸還指控中國操縱美總統大選

黑寡婦產後狀態好到驚人！紅毯卻頻頻失誤，花裙被網酸像「錦鯉」

對戰鄧佳華遭狂嘲…女優苡若：我不以與他共事為恥！　霸氣反擊被讚翻

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

政治熱門新聞

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

快訊／遭爆角逐台北市長！　謝震武回應了

侯友宜晚間扔公投震撼彈「風向亂爆」

蔡依林去林秉樞母告別式？　林還發下這豪語

藍綠都圍剿！　侯友宜千字文挨批俗辣

國軍臂章有大中國思想？綠委籲改台灣黑熊

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投

央視稱台青年吃胖躲兵役！國防部回擊了

Ct值偏低！柯文哲爆1例新案：解隔後確診

館長讚侯友宜超越藍綠：打臉國民黨

林右昌看侯友宜千字文：這人出現最大對手

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

特斯拉全球供應商董座表態：「絕對不同意」反萊豬公投！

快訊／四大公投1982萬人有投票權　通過門檻495萬票

更多熱門

相關新聞

影／侯友宜臉書千字文　尊重侯有自己看法

影／侯友宜臉書千字文　尊重侯有自己看法

本週六公投即將登場，新北市長侯友宜昨天發表千字文對公投看法，引發藍綠兩黨不同解讀，桃園市長鄭文燦14日受訪時表示，這次公投不是為了個人，也不是為了政黨，是關係到台灣的重大政策；侯市長對公投也有他的看法，只是看法跟國民黨立場不同，也有所區隔，他要走自己的路，我們應該給予尊重。

侯友宜的黨內風暴

侯友宜的黨內風暴

快訊／1218公投可戴宣傳口罩投票？　中選會：觸法最高罰20萬

快訊／1218公投可戴宣傳口罩投票？　中選會：觸法最高罰20萬

洪秀柱籲投4同意：向恐怖情人說不

洪秀柱籲投4同意：向恐怖情人說不

蔡英文「絕不會屈服於壓力」：台灣會成為印太不可或缺的成員

蔡英文「絕不會屈服於壓力」：台灣會成為印太不可或缺的成員

關鍵字：

王鴻薇蔡英文萊豬公投藍四個同意

讀者迴響

熱門新聞

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

賴薇如反擊了「我都喝紅茶」！

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面