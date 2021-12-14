韓2012開放萊豬！蔡英文稱具入CPTPP優勢　她批：當年妳擋得最大力

▲王鴻薇批評2012年擋萊劑的就是蔡英文跟民進黨。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文昨指韓國2012年就開放萊豬萊牛進口，對加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）具相當大優勢，加上韓國與我國多數產業具競爭關係，藉此強調開放萊豬的迫切性。但國民黨文傳會副主委王鴻薇14日批評蔡英文又在唬爛，2012年擋萊劑最大力的就是蔡英文；王鴻薇也指蔡曾說不需要拿台灣人健康來改善台美關係，並譴責她「真的當人民都是白痴是不是？」

韓國昨日宣布宣布申請加入CPTPP後，蔡英文晚間在臉書表示，此時此刻，台灣絕對有更大的迫切性，接軌國際標準，加入CPTPP。一直以來，台灣與韓國在許多產業上競爭激烈，誰先加入CPTPP，誰就更早取得關稅與投資優勢。

蔡英文說，雖然台灣在今年比韓國更早申請加入CPTPP，但是韓國早在2012年就依循國際標準，開放萊牛萊豬進口，而多年遵守國際標準的韓國，不僅國內從未傳出食安事件，現在也有相當大的優勢加入CPTPP。

蔡英文也喊話，當全球供應鏈改變，台灣經濟正在起飛，我們絕對不能在這時候停下來。這個星期六就是公投，請大家一定要回家投票，投下四個不同意，讓台灣貿易打進國際。

但對此，王鴻薇14日晚間在臉書開嗆，說韓國2012就開放萊牛豬有優勢，但2012年擋萊劑最大力的就是蔡英文。

「蔡英文昨天說，韓國在2012就開放萊牛萊豬進口，現在要加入CPTPP有很大的優勢。為了騙選票，蔡英文又在唬爛，是不是都忘記自己2012在幹麻了？」王鴻薇批評，當初擋瘦肉精最用力的，就是民進黨、就是蔡主席，不管是遊行、抗議、甚至在國會裡睡了5天4夜，霸佔議場癱瘓議事，用各種手段來阻擋，都是你們民進黨。

王鴻薇表示，民進黨現在說是遵循國際規範，但當時國際食品法典委員會（CODEX）對瘦肉精含量訂出標準後，你們民進黨立委還是在開放萊牛一案投下反對。

王鴻薇再指，幫蔡總統回憶一下，妳曾經說過：「要改善台美關係有很多辦法，不需要拿著台灣人的健康去改善，這是錯誤的代價。」

她譴責，當年用全黨之力對抗瘦肉精的蔡主席，現在大言不慚推銷萊劑。真的當人民都是白痴是不是？蔡英文，妳健忘，我們不是笨蛋，1218大家一定站出來，投下同意。