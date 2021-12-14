三寶對決影片曝！不當變換車道vs.車陣快速鑽出　騎士噴飛全身傷

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區12日發生一起交通事故，65歲雷姓男子開車行駛於台灣大道二段慢車道，至文心路口時，疑不當變換車道欲轉進一旁的加油站，害得後方蔡姓騎士閃避不及直接撞上，摔得人仰車翻、往人行道摔飛數公尺，並且全身多處擦挫傷，幸無生命危險。

▲雷男不當變換車道，導致後方騎士閃避不及迎面撞上。（圖／民眾提供）

▲雷男不當變換車道，導致後方騎士閃避不及迎面撞上。（圖／截取自記者爆料網）

▲蔡男從車陣中快速鑽出。（圖／截取自記者爆料網）

根據民眾提供的行車紀錄器及路口監視器畫面顯示，雷男原行駛於慢車道的內側車道，突右轉欲進加油站，而後方蔡姓騎士快速從車陣中鑽出，因閃避不及而撞上雷男車輛，人與機車當場摔飛數公尺遠，並且撞凹人行道上的中油廣告立牌。

▲蔡男人車摔飛向人行道。（圖／民眾提供）

▲中油廣告立牌遭撞凹。（圖／民眾提供）

台中市第六警分局調查，雷姓男子12日上午11時47分，駕駛自小客沿台灣大道二段內側車道往文心路方向行駛，途中向右變換車道要轉進中油加油站，與同向行駛的蔡姓騎士（20歲）發生碰撞，造成轎車右側車身受損、機車車頭毀損，蔡男受有多處擦挫傷，雷男無傷。

警方表示，雙方經酒測無酒精反應，初判肇因為雷男變換車道不當，而蔡男未注意車前狀況，詳細肇責由交通大隊釐清調查。