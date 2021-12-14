桃園7歲女童離奇墜樓亡　家長悲痛不解...警初步調查結果出爐

▲桃園市7歲林姓女童10日晚間疑似遭家長責罵，竟發生從12樓墜樓意外。（示意圖／取自免費圖庫／unsplash）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市7歲林姓女童本月10日疑似因功課未寫完遭家人責罵，竟趁媽媽外出遛狗1人獨自在家之際，爬上13樓頂樓墜樓身亡，檢警初步調查，並無外力介入跡象，家長雖無違法，但事後悲痛難抑；桃園家防中心主林燕婷建議，本案雖屬個案，但家長平日應多關心孩童，尤其要注意是否情緒波動或遇到某些挫折，多增進親子關係與互動，家中樓梯間與易生危險處更應隨時留意，避免孩童前往，避免發生意外。

據指出，這名7歲女童疑似功課未寫完被家人責罵，媽媽10日晚間外出遛狗時，獨留女童在家寫功課，約1小時後返家，女童竟從13樓頂樓墜樓身亡，事後為此悲痛欲絕。

警方初步調查，意外發生社區頂樓女兒牆約100公分高且設有欄杆，約有120至130公分高，女童身高約140公分，因樓頂牆面粗糙，鑑識人員並未採集到腳印痕跡，研判女童可能從12樓住家攀爬至頂樓，但為何墜樓，因無監視畫面無從得知，目前在調查原因。

桃市府家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷指出，這起個案，根據社工初步了解，家長仍處於悲傷中，對女童墜樓原因仍不解，由於現場並沒有監視畫面，警方初步調查，並無外力介入，社會局與家防中心處理期間，家長若有需要會評估是否提供心理輔導與諮商；另外，學校部分也透露，女童在校沒有其他特殊行為。

林燕婷建議，家中若有6歲以下孩童，建議父母不可有獨留孩子情形，因為現在資訊發達，孩童獲得各方面資訊管道充足，家長應特別留意孩童情緒並了解是否有遇到挫折導致情緒波動現象，每個孩子都有不同特質，家長應該多參與親子互動，增進親子關係。另外，家中容易衍生危險處包如樓梯間、浴室等，都應特別注意是否有危險，減少孩童獨處與發生危險之機會。

市府社會局表示，根據「兒童及少年福利與權益保障法」規定，父母或照顧者不得將6歲以下或有需要特別看護的兒童獨留家中，本案林姓女童已滿7歲，初判父母並無違法等情形，過去亦無通報兒虐紀錄，全案將待檢警釐清真相。

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