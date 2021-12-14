　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情侶共度平安夜女酒後墜樓亡　男友被控殺人因這個動作脫罪

▲桃園市林姓男子前年12月24日晚間與蔡姓女友共度平安夜，2人飲用紅酒後，蔡女突然情緒激動欲跳樓，林男兩度攔阻卻拉不住，眼睜睜看蔡女從5樓摔落地面傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市林姓男子前年12月24日晚間與蔡姓女友共度平安夜，2人飲用紅酒後，蔡女突然情緒激動欲跳樓，林男兩度攔阻卻拉不住，眼睜睜看蔡女從5樓摔落地面傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子與蔡姓女友前年底相約共度平安夜，2人飲用紅酒浪漫平安夜，孰料蔡女突然情緒激動，爬上5樓陽台欄杆欲跳樓被林男拉回房間，但蔡女二度又衝出房間爬上欄杆，林男撐不住看著蔡女墜樓，經送醫急救仍宣告不治，事後蔡女家人控林涉嫌殺人；檢方調查後，根據現場跡證與林男雙手均有抓痕等證據，認為林沒有殺人犯意，將全案處分不起訴。

檢警調查，39歲的林姓男子與蔡姓女子為情侶關係，前年12月24日晚間相約共度平安夜，蔡女買了6瓶紅酒，2人共飲紅酒後，蔡女情緒激動突然衝至陽台打算跨越欄杆，被林拉回房間內，蔡女再度衝向欄杆，並跨越欄杆往下跳，當時林男抓住蔡女雙手，因撐不住蔡女重量看著蔡女墜樓，後來趕緊打電話給119求助，送醫急救仍因胸主動脈破裂、右肺破裂合併氣血胸引發出血性休克不治。案發後，蔡女家人質疑林男眼睜睜看著蔡女跳樓，導致她墜樓死亡，告林涉嫌殺人。

林男到案後辯稱，當晚買了麻油腰子到蔡女住處，蔡女在外面訂購6瓶紅酒，他到場時，蔡女好像已經喝了不少，過程中，他以手機拍攝2人相處過程，晚間11時許，蔡女曾提到工作不順利，情緒突然變得激動，後來經其安撫後情緒比較平靜，蔡女打算跨越欄杆往下跳被拉回，但蔡女將林推倒後，再度跨越陽台欄杆往下跳，林雙手抓住蔡女約30餘秒，試圖將蔡女往上拉回來，但蔡女最後仍墜落一樓。

檢方根據警方現場蒐證，死者血液含酒精441mg/dl，對一般人而言已達泥醉程度及昏迷甚至死亡程度，檢方並根據林男以手機錄影畫面，林男當時左手持酒杯、右手以手機拍攝等過程，其中包括蔡女第一次欲跨越欄杆被林拉回，第二次衝向欄杆時，林已放下手機，以肢體阻擋蔡女跳樓，是無從認定林男有何殺害蔡女之故意。

檢方根據法醫解剖報告，死者因酒醉後高處墜落導致胸主動脈破裂、右肺破裂等傷勢引起出血性休克致死，林男雙手均有抓痕，且林已兩度試圖阻止死者輕生，將他處分不起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【更多新聞】

►專車接送到外地打工　11逃逸移工藏桃園公寓！2人坦承吸毒

►桃園工地懸吊鋼樑墜落　2工人被砸中1死1重傷

►汙水管線施工突興起露鳥尻槍　被監視器錄下慘噴2萬換免囚

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
包3600新郎不爽！　婚禮紅包「神解法曝光」
爆「綠茶婊女星」釣出賴薇如　王思佳回應了
短裙妹騎車「丁字褲全看光」！　網眼熟喊：藍色小丁續集
四大公投周六登場　過關門檻出爐！
小倆口去耶誕城「另個女友」出現了！　結局大反轉
人妻做愛直播全流出！46人觀戰「老爸也在看」
許藍方公開2訊息！　「找少偉哥請到這」
LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡　女駕駛先送小孩再報案

情侶共度平安夜女酒後墜樓亡　男友被控殺人因這個動作脫罪

兒遭救護車撞死　雙親心碎求償...律師偽造勝訴判決誆「獲賠千萬」

口吐白沫闖民宅還原地踏步　婦人報警「抓殭屍」原來是毒蟲　

毒品二級和三級刑度差很大　誤判「兩前提」可申請國賠

鴨霸BMW駕駛攔小黃噴辣椒水　囂張嗆「我立法院的」！

高醫檢驗毒品疑出包　檢察官建議「重新找出來複驗」

快訊／陳修將涉殺小三交保6天　法院下午開庭決定是否再度羈押

專車接送到外地打工　11逃逸移工藏桃園公寓！2人坦承吸毒

「長腿女神」美照遭連鎖泰式料理無限期使用　獲償金額曝光！

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

少女撿棉被踩破採光罩瞬間墜地　 重摔大喊「屁股好痛」痛苦不已　

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡　女駕駛先送小孩再報案

情侶共度平安夜女酒後墜樓亡　男友被控殺人因這個動作脫罪

兒遭救護車撞死　雙親心碎求償...律師偽造勝訴判決誆「獲賠千萬」

口吐白沫闖民宅還原地踏步　婦人報警「抓殭屍」原來是毒蟲　

毒品二級和三級刑度差很大　誤判「兩前提」可申請國賠

鴨霸BMW駕駛攔小黃噴辣椒水　囂張嗆「我立法院的」！

高醫檢驗毒品疑出包　檢察官建議「重新找出來複驗」

快訊／陳修將涉殺小三交保6天　法院下午開庭決定是否再度羈押

專車接送到外地打工　11逃逸移工藏桃園公寓！2人坦承吸毒

「長腿女神」美照遭連鎖泰式料理無限期使用　獲償金額曝光！

孔劉出道20年感謝自己堅持到底：「因為走過那段路，才能成為現在的我」

《D.P》拍第二季！原班團隊回歸　30秒伏筆「出現具教煥、丁海寅」

千萬打造暗黑版《魷魚》男優挺兇器　還原度超高...老司機求上車

鯊魚遭緊咬硬上！被「強制性交」留巨大齒狀疤痕　恐怖傷口照曝光

每日40個名額免費體驗名人講座　嘉義嚴選品牌莊園咖啡週台北開跑

19歲男爽中頭獎「睡遍4000女」！10年後3.7億全花光…最新下場曝

不滿開車插隊被閃大燈　拿BB槍將對方車打成蜂窩　　　

井柏然演戲目標「就是要讓人看到想接吻」　悶劇靠他起死回生

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡　女駕駛先送小孩再報案

87%學生不認同核四能解決台灣缺電　66%家人未和小孩討論公投

社會熱門新聞

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

女優苡若評鄧佳華：10分我給8分

高雄「18禁櫥窗豆干厝」直擊　選妃衝炮下場曝光

「佳華破處」6小時落幕　導演說出心裡話

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

理科太太、先生「現身法院」打離婚官司！

國道苗栗大貨車追撞！駕駛夾困車頭慘死

彭文正視訊出庭恭維法官　被冷回：針對本案

澎恰恰被告未現身！債主夫妻怒了

快訊／國1苗栗大貨車追撞！駕駛「滿頭血」雙腿骨折受困

更多熱門

相關新聞

熟睡弟被吵醒後殺死哥哥　判刑15年定讞

熟睡弟被吵醒後殺死哥哥　判刑15年定讞

桃園市徐姓男子與哥哥不睦，去年1月間，徐男將家中鐵門斷電後在屋內呼呼大睡。哥哥返家後從氣窗攀爬入屋開門，與弟弟吵架，最後竟被弟弟持利器割頸身亡。弟弟犯案後穿著血衣從後門逃離，又躲到汽車旅館呼呼大睡。一二審均將他判刑15年，案經上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

男友說好會準時「塞車遲到10分鐘」　她怒喊分手

男友說好會準時「塞車遲到10分鐘」　她怒喊分手

要2禮物遭男友拒絕　她傻眼：是不是不愛我

要2禮物遭男友拒絕　她傻眼：是不是不愛我

趴引擎蓋遭甩死　駕駛判刑13年2月定讞

趴引擎蓋遭甩死　駕駛判刑13年2月定讞

戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座

戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座

關鍵字：

情侶平安夜紅酒二度墜樓殺人不起訴

讀者迴響

熱門新聞

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

住1年「頂樓露台樓中樓」　屋主超滿意1點

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面