情侶共度平安夜女酒後墜樓亡　男友被控殺人因這個動作脫罪

▲桃園市林姓男子前年12月24日晚間與蔡姓女友共度平安夜，2人飲用紅酒後，蔡女突然情緒激動欲跳樓，林男兩度攔阻卻拉不住，眼睜睜看蔡女從5樓摔落地面傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子與蔡姓女友前年底相約共度平安夜，2人飲用紅酒浪漫平安夜，孰料蔡女突然情緒激動，爬上5樓陽台欄杆欲跳樓被林男拉回房間，但蔡女二度又衝出房間爬上欄杆，林男撐不住看著蔡女墜樓，經送醫急救仍宣告不治，事後蔡女家人控林涉嫌殺人；檢方調查後，根據現場跡證與林男雙手均有抓痕等證據，認為林沒有殺人犯意，將全案處分不起訴。

檢警調查，39歲的林姓男子與蔡姓女子為情侶關係，前年12月24日晚間相約共度平安夜，蔡女買了6瓶紅酒，2人共飲紅酒後，蔡女情緒激動突然衝至陽台打算跨越欄杆，被林拉回房間內，蔡女再度衝向欄杆，並跨越欄杆往下跳，當時林男抓住蔡女雙手，因撐不住蔡女重量看著蔡女墜樓，後來趕緊打電話給119求助，送醫急救仍因胸主動脈破裂、右肺破裂合併氣血胸引發出血性休克不治。案發後，蔡女家人質疑林男眼睜睜看著蔡女跳樓，導致她墜樓死亡，告林涉嫌殺人。

林男到案後辯稱，當晚買了麻油腰子到蔡女住處，蔡女在外面訂購6瓶紅酒，他到場時，蔡女好像已經喝了不少，過程中，他以手機拍攝2人相處過程，晚間11時許，蔡女曾提到工作不順利，情緒突然變得激動，後來經其安撫後情緒比較平靜，蔡女打算跨越欄杆往下跳被拉回，但蔡女將林推倒後，再度跨越陽台欄杆往下跳，林雙手抓住蔡女約30餘秒，試圖將蔡女往上拉回來，但蔡女最後仍墜落一樓。

檢方根據警方現場蒐證，死者血液含酒精441mg/dl，對一般人而言已達泥醉程度及昏迷甚至死亡程度，檢方並根據林男以手機錄影畫面，林男當時左手持酒杯、右手以手機拍攝等過程，其中包括蔡女第一次欲跨越欄杆被林拉回，第二次衝向欄杆時，林已放下手機，以肢體阻擋蔡女跳樓，是無從認定林男有何殺害蔡女之故意。

檢方根據法醫解剖報告，死者因酒醉後高處墜落導致胸主動脈破裂、右肺破裂等傷勢引起出血性休克致死，林男雙手均有抓痕，且林已兩度試圖阻止死者輕生，將他處分不起訴。

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