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飛車逆向撞死女志工逃逸還發限動　家屬怒揪衣領掉出毒品

▲臉書《抱怨公社》有網友貼文，當環保志工的媽媽慘遭何姓男子開車高速撞飛，送醫後仍不治，圖為蘆竹警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲臉書《抱怨公社》有網友貼文，當環保志工的王姓婦人慘遭何姓男子開車高速撞飛，送醫後仍不治，圖為蘆竹警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓男子本月3日上午開車行經蘆竹區長安路與南山路二段附近時，疑似橫越車道失控撞上騎車經過的王姓環保女志工，何男肇事後並未下車查看，後方騎士發現後打電話報警，蘆竹警方到場後進行酒測，但並沒有酒精反應；事後檢警驗屍時，王女家屬不滿肇事的何男一副無所謂模樣伸手抓住其衣領，沒想到竟掉出1包毒咖啡包，員警詢問這是什麼？何竟回答「不知道是他們栽贓給我的？」驗尿後也呈毒品陽性反應，懷疑他吸毒駕車肇事，全案依過失致死、公共危險與毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

▲環保志工王姓婦人本月3日慘遭何姓男子開車高速撞死，蘆竹警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲環保志工王姓婦人本月3日慘遭何姓男子開車高速撞死，蘆竹警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友在臉書《抱怨公社》有貼文指出，本月3日上午11時許，58歲的媽媽擔任環保志工後騎車返家，行經蘆竹區安路與南山路二段205巷口，21歲的何姓男子駕車高速直接斜角逆向撞上媽媽，因撞擊力道太大，媽媽當場沒有呼吸心跳，現場幾乎沒有剎車痕跡，直接撞到對向，何男肇事後還未下車查看，後方騎士發現後打電話報警處理，媽媽經送醫急救半小時仍不治死亡。

▲臉書《抱怨公社》有網友貼文，當環保志工的媽媽慘遭何姓男子開車高速撞飛，網友痛斥肇事者事後還未下車查看。（圖／翻攝自臉書《抱怨公社》）

▲臉書《抱怨公社》有網友貼文，當環保志工的媽媽慘遭何姓男子開車高速撞飛，網友痛斥肇事者事後還未下車查看。（圖／翻攝自臉書《抱怨公社》）

網友貼文還說，案發當晚檢警相驗時，何男在偵訊時一臉無所謂，父親看到後怒揪其衣領，從其口袋掉出1小包東西，員警詢問這是什麼？何男竟大言不慚說，「我怎麼知道是不是他們栽贓給我？」員警為何驗尿，結果呈現陽性，警方懷疑何男可能是用毒後駕車肇事。

▲臉書《抱怨公社》有網友貼文，當環保志工的媽媽慘遭何姓男子開車高速撞飛，網友痛斥肇事者事後還未下車查看，媽媽用最後生命警告你。（圖／翻攝自臉書《抱怨公社》）

▲臉書《抱怨公社》有網友貼文，當環保志工的媽媽慘遭何姓男子開車高速撞飛，網友痛斥肇事者事後還未下車查看，媽媽用最後生命警告你。（圖／翻攝自臉書《抱怨公社》）

網友抱怨，媽媽一條人命因為他個人行為而消失了，根本等同蓄意殺人，毒駕與酒駕導致他人致死，關沒幾年可能就出來，但生命卻永遠逝去了…媽媽用最後生命警告你，不要再走偏路，不要再害人害己。

▲蘆竹警方本月3日處理何姓男子涉嫌撞死環保女志工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警方本月3日處理何姓男子涉嫌撞死環保女志工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方調查，何男當天下午在檢察官相驗時，涉嫌持有含二級毒品咖啡包，經驗尿後呈現陽性，警方偵詢後依過失致死、公共危險與毒品危害條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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