朱立倫、侯友宜同台　朱兩度握手、輕拍侯肩膀稱「互動很良好」

記者楊蕓／新北報導

針對四大公投，侯友宜昨（13）日在臉書發表千字文闡述看法，卻引發黨內抨擊仍未正面表態支持四大公投，朱立倫14日上午受訪時喊話「在野黨有在野黨的天職」，下午他與侯友宜出席同場活動，會前受訪時被問及「侯友宜有無盡到在野黨天職」時，朱強調，侯市長跟他一樣，呼籲大家出來投公投票，用公投票告訴執政當局「你錯了」。

▲侯友宜、朱立倫出席吳舜文新聞獎頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

朱立倫、侯友宜14日下午出席吳舜文新聞獎頒獎典禮，兩人互動備受矚目。侯友宜提早3分鐘抵達，僅表示「謝謝大家」就走進會場，並未接受媒體訪問，隨後朱立倫進入會場後，也先與侯友宜握手致意，還輕拍侯肩膀稱「彼此互動都很良好，都有溝通」，面對記者追問「會不會希望侯市長再多呼籲一下市民出來投公投」，朱立倫說，「今天希望大家多關心吳舜文新聞獎，希望新聞做得更好，來到這邊只講新聞獎，謝謝」，由於兩人隔著紅毯坐在不同桌，僅會前禮貌致意後便沒有其他互動。

朱立倫會前受訪時，被問到是不是很久沒跟侯市長同台，以及是否希望他對公投表態更明確，朱立倫強調，最重要的事呼籲大家在最後關鍵出來投票 ，公投是民主的展現，面對目前執政無能又鴨霸的民進黨，只有全民站出來， 跟民意站出來支持這次的公投。

民進黨解讀，現在朱立倫最高興，因為侯友宜在藍營氣勢變弱了。朱立倫說，大家現在全民拚公投，對於執政無能鴨霸的民進黨，「國民黨有國民黨的立場，在野黨有在野黨的天職，我們必須跟民眾站在一起。」

媒體追問，侯友宜有盡到在野黨的天職嗎？朱立倫表示，他再次強調，侯市長跟他一樣，呼籲大家出來投公投票，用公投票告訴執政當局「你錯了」。