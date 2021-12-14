陳時中「跌落神壇4關鍵」！　鄉民超認同：被自己打爆

記者邱晟軒／綜合報導

2022年縣市首長選戰，朝野各政黨展開布局，其中首都台北市市長誰接棒，成為各界熱議的話題。對此，就有網友指出，2020年個人滿意度一度衝破9成的衛福部長陳時中，原本能輾壓任何一位對手，結果卻因為4個致命傷跌落神壇，不禁感嘆「政治就是一個機運。」

《東森新媒體ETtoday》11月中發布民調顯示，若國民黨、民進黨和民眾黨各派出蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊出戰2022台北市長選舉，蔣萬安將以39.7%支持度領先，其次為陳時中28.2%、黃珊珊18.1%。此外，國民黨12月初民調也顯示，蔣萬安以38％的支持度，分別大勝陳時中的25％，以及黃珊珊的15%，蔣萬安大勝陳時中13個百分點。

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▲外傳「陳時中OUT」換謝震武上陣選北市，話題引鄉民熱議。（圖／翻攝批踢踢）

針對陳時中近期民調大幅回落，有一名網友今（14日）就在批踢批八卦板發文表示，「陳時中有點可惜，2020年的聲勢真的很高，四面八方都在捧跟攀關係，一堆節目專題、專欄神化他，如果去年底選市長，陳可能對誰都是碾壓。」

該網友表示，「今年碰上疫情爆發，雖然後來壓住了也很厲害，但陳時中這段時期一堆奇怪語錄，加上後來被打臉打到爆的疫苗採購，以及高端疫苗失利，再加上最近的唱歌脫口罩，聲勢明顯不如去年了，看看身邊在捧他、討論他的人也少很多，政治有時就是一個機運。」

▲陳時中日前視察台北車站疫苗接種站。（圖／記者屠惠剛攝）

貼文曝光後，引起許多網友紛紛回應，「有能力的人不會可惜，實際上就是綠體制中的一人而已，換誰上去都一樣效果」、「自己被自己打爆吧！台北萬華有黑洞就笑了」、「被內鬥鬥下來了」、「其實他聲勢最強時候我覺得也沒贏蔣萬安」、「陳部長在台南高雄的聲勢如日中天好嗎」。

然而，也有許多網友不領情表示，「很多人都知道，疫情壓到清零根本跟他無關，不然也不會有人衝到前三，克拉克厲害的在幹話連篇」、「疫情破口3+11，靠雙北市長壓住，不是時鐘壓的」、「我到現在還不知道，有誰負責了什麼」、「沒會議記錄加上我負責，沒看過如此厚顏無恥」、「人民已經知道+0是人民自己的功勞」、「去年根本是運氣好，今年完全顯出原形」。