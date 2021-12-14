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陳玉珍4字成語評侯友宜千字文　無奈嘆「臨表涕泣、不知所云！」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委陳玉珍質詢 陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

挾帶高支持率的新北市長侯友宜未對1218公投表態，遭到黨內圍剿，昨（13）日晚間發出千字文發文表示「公投不是圈叉題，鬥來鬥去人民厭煩了」，該貼文一出後，黨內立委陳玉珍則接連發文表示，「臨表涕泣，不知所云！」

陳玉珍表示，看完新聞後腦海浮現一句成語「首尾兩端」，來源自《後漢書·西羌傳》「初，飢五同種大豪盧匆，忍良等千餘戶別留允街，而首尾兩端。」意旨形容躊躇不決，瞻前顧後的樣子。

她感嘆，身為領導者（leader)，應該勇於為自己的意見發聲，不管是支持或反對，這樣才能帶領著追隨者（follower ）前進，永遠只想兩面討好、明哲保身的人，不會得到真誠的尊重。

隨後，陳玉珍再發文解釋貼文，讀完別人的整篇文章，就好像讀完諸葛亮的《出師表》，感想就是那最末兩句「臨表涕泣，不知所云！」唉。

侯友宜的千字文中提到，公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

侯友宜指出，自己跟許多人一樣，很年輕就隻身北漂，在那個年代，大家為了更好的生活打拚，希望下一代能比我們更好，我們對未來充滿希望，「曾幾何時，把時間拿來拚政治、拚藍綠，拼到最後讓下一代看不到機會、看不到明天，這些都不是我要做的事。台灣最不需要的就是鬥來鬥去，我只想努力做事、堅持做對的事，不靠嘴巴，而是腳踏實地」。

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